Focare de variolă ovină şi caprină în Mureş. Sute de animale au fost sacrificate

Aproape 700 de ovine au fost sacrificate în comunele Voivodeni și Vătava din județul Mureș, după confirmarea unor focare de variolă ovină și caprină, au anunțat reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș. Autoritățile au instituit măsuri de carantină și control pentru limitarea răspândirii bolii, în timp ce crescătorii de animale sunt îndemnați să respecte regulile de biosecuritate și să anunțe imediat medicii veterinari în cazul apariției simptomelor.

Aproape 700 de ovine au fost sacrificate în comunele Voivodeni şi Vătava, în urma confirmării unor focare de variolă ovină şi caprină, a informat Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Mureş, potrivit Agerpres.

"Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş informează că, în urma confirmării unor focare de variolă ovină şi caprină pe raza judeţului Mureş, au fost instituite şi aplicate măsurile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia europeană şi naţională în vigoare. Focarele au fost confirmate în: localitatea Toldal, comuna Voivodeni, unde a fost afectat un efectiv de 398 capete ovine; localitatea Dumbrava, comuna Vătava, unde a fost afectat un efectiv de 248 capete ovine. Pentru limitarea şi prevenirea răspândirii bolii, au fost aplicate măsuri de asanare a focarelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2020/687, precum şi cu planul de măsuri pentru eradicarea bolii, deciziile Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) şi dispoziţiile privind instituirea restricţiilor sanitare veterinare în zonele de protecţie şi supraveghere", a anunţat DSVSA Mureş, pe site-ul propriu.

DSVSA Mureş a solicitat tuturor crescătorilor de animale respectarea strictă a măsurilor sanitare veterinare dispuse, monitorizarea permanentă a stării de sănătate a animalelor şi notificarea de urgenţă a medicului veterinar în cazul apariţiei unor semne clinice compatibile cu boala.

"Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş monitorizează permanent evoluţia situaţiei epidemiologice şi continuă aplicarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii animalelor şi limitarea impactului epidemiologic şi economic al bolii", se arată în informarea DSVSA Mureş.

În acest context, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş au fost organizate şedinţe de informare şi instruire adresate crescătorilor de ovine şi caprine, având ca obiect prezentarea obligaţiilor legale, a măsurilor de biosecuritate şi a modalităţilor de prevenire a difuzării bolii.

