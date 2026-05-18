Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Sunt trei răniţi

Un incendiu a izbucnit, luni seară, la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, judeţul Ilfov, manifestându-se generalizat la o hală de circa 3.000 de metri pătraţi. În zonă sunt degajări foarte mari de fum, fiind emis mesaj RO-Alert.

de Larisa Andreescu

la 18.05.2026 , 20:26
Galerie (4)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Update: La sosirea primelor echipaje de stingere incendiul se manifestă violent cu degajări foarte mari de fum la un depozit de cauciucuri pe structura metalică. A fost afectată și fațada unui depozit adiacent și 2 autovehicule. Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje.

Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială de transport roboți, autospecială de descarcerare și trei echipaje SMURD.

Până în momentul de față 3 victime: 2 pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână.

Articolul continuă după reclamă

Update: Având în vedere degajările foarte mari de fum a fost remis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea cetățenilor. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona, să lase libere căile de acces pentru forțele de intervenție și să respecte recomandările dispuse de autorități.

Un incendiu puternic s-a produs luni seara la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, județul Ilfov.

Potrivit ISU București - Ilfov, incendiul s-a produs la un depozit de cauciucuri, pe Șoseaua Alexandriei, din Bragadiru.

Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000 mp.

Sunt degajari foarte mari de fum.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

incendiu bragadiru depozit cauciucuri
Înapoi la Homepage
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
Tânărul care și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok, a fost înmormântat. Sute de persoane au participat la slujbă
Tânărul care și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok, a fost înmormântat. Sute de persoane au participat la slujbă
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că vom avea un premier desemnat până la sfârşitul săptămânii?
Observator » Evenimente » Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Sunt trei răniţi
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.