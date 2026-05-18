Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Sunt trei răniţi
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, judeţul Ilfov, manifestându-se generalizat la o hală de circa 3.000 de metri pătraţi. În zonă sunt degajări foarte mari de fum, fiind emis mesaj RO-Alert.
Update: La sosirea primelor echipaje de stingere incendiul se manifestă violent cu degajări foarte mari de fum la un depozit de cauciucuri pe structura metalică. A fost afectată și fațada unui depozit adiacent și 2 autovehicule. Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje.
Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială de transport roboți, autospecială de descarcerare și trei echipaje SMURD.
Până în momentul de față 3 victime: 2 pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână.
Update: Având în vedere degajările foarte mari de fum a fost remis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea cetățenilor. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona, să lase libere căile de acces pentru forțele de intervenție și să respecte recomandările dispuse de autorități.
Un incendiu puternic s-a produs luni seara la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, județul Ilfov.
Potrivit ISU București - Ilfov, incendiul s-a produs la un depozit de cauciucuri, pe Șoseaua Alexandriei, din Bragadiru.
Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000 mp.
Sunt degajari foarte mari de fum.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage