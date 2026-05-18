Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Sunt trei răniţi

Un incendiu a izbucnit, luni seară, la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, judeţul Ilfov, manifestându-se generalizat la o hală de circa 3.000 de metri pătraţi. În zonă sunt degajări foarte mari de fum, fiind emis mesaj RO-Alert.

Update: La sosirea primelor echipaje de stingere incendiul se manifestă violent cu degajări foarte mari de fum la un depozit de cauciucuri pe structura metalică. A fost afectată și fațada unui depozit adiacent și 2 autovehicule. Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje.

Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială de transport roboți, autospecială de descarcerare și trei echipaje SMURD.

Până în momentul de față 3 victime: 2 pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână.

Update: Având în vedere degajările foarte mari de fum a fost remis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea cetățenilor. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona, să lase libere căile de acces pentru forțele de intervenție și să respecte recomandările dispuse de autorități.