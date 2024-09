Toate lichidele trebuie puse în recipiente mici de maxim 100 de mililitri. Călătorii sunt obligaţi să le împacheteze pe toate într-o singură pungă transparentă cu o capacitate maximă de un litru. Nici măcar cu sticlă cu apă nu vom mai putea trece, astfel că vom fi nevoiţi să o aruncăm înainte de controlul de securitate. Singurele care fac excepție de la aceste reguli noi sunt medicamentele și mâncarea lichidă pentru bebeluși.

Regulile privind transportul lichidelor, introduse în 2006, fuseseră relaxate pe unele aeroporturi unde bagajul putea fi controlat cu ajutorul scannerelor 3D. Până ieri, pe mai multe aeroporturi din ţară, dotate cu această tehnologie, pasagerii puteau trece de controlul de securitate cu lichide în recipente mai mari la bagajul de mână, fără să le scoată la vedere.

"Există la Timişoara, la Cluj, la Sibiu şi la Craiova. Permit ca să scaneze lichidele şi să nu mai fie scoase lichidele din bagajele de mână dar începând de astăzi, 1 septembrie, o decizie la nivelul Uniunii Europene este ca temporar să se suspende acestă facilitate", a declarat David Ciceo, preşedinte Asociaţia Aeroporturilor din România.

Pasagerii nu par încântaţi de noile reguli

Pasager: Pe mine mă stresează când trebuie să le scot pe toate, să le arunc, să am grijă să nu am ceva cu mine.

Reporter: Ai întotdeauna și bagaj de cală?

Pasager: Da.

Pasager: Nu pot să pun într-o punguţă mică toate lichidele pe care le am. Dacă ai ceva lichide, gel sau altceva, pui în bagajul de cală. Am putea primi apă măcar după control, sunt aeroporturi care folosesc metodă această, am întâlnit. La noi încă nu...

Decizia Comisiei Europene a fost luată pentru a spori securitatea și este una temporară, până când sistemele pentru detectarea explozibililor la bagajele de mână vor fi reconfigurate. În viitorul apropiat, oficialii de la Bruxelles vor să introducă si reguli standard pentru bagajele de mână si de cală. Indiferent de compania aeriană cu care vom calatori, va trebui să respecăm aceleasi dimensiuni si aceeasi greutate maxima pentru bagaje.

"Ar însemna clar o simplificare pentru pasageri, ar însemna o competiţie echitabilă, ar fi în mod categoric un impact asupra companiilor aeriene, dar totuşi o uniformitate în experienţa de călătorie ar fi definitorie în acest caz", spune Marius Popescu, președinte Asociația Companiilor Aeriene Românești.

In prezent, fiecare companie aeriană isi poate stabili propriile reguli cu privire la dimensiunea şi greutatea bagajelor.

