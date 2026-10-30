Începe aglomeraţia de vineri pe drumurile care ies din Capitală. Şoferii se pregătesc de drumuri şi petreceri de Halloween, însă pe A3 şi DN1 se anunţă trafic intens. În plus, pe A2 sunt restricţii temporare la legătura cu Autostrada A0.

Șoferii care au drum astăzi pe A2, pe sensul de mers București-Constanța, și vor să ajungă pe A0, în direcția Pitești sau Oltenița, trebuie să aleagă o rută ocolitoare. Și asta pentru că breteaua care face legătura dintre cele două autostrăzi este închisă pentru lucrări de asfaltare.

Restricțiile sunt în vigoare până astăzi, la ora 23:00.

Tot pe A0 continuă și lucrările la cele două tronsoane care și-au amânat deschiderea, însă, din păcate, nu există o dată oficială la care șoferii vor putea circula pe această porțiune a autostrăzii.

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În plus, traficul se aglomerează și la ieșirea din Capitală, mai ales pe A3, A1 și DN1, înainte de petrecerile de Halloween.

Duminica trecută, la orele prânzului, au existat blocaje majore pe centura Comarnic, din cauza numărului mare de mașini, așa că mare atenție, pentru că acest fenomen s-ar putea repeta și în acest weekend.