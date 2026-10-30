Marius Lazurca, la CNN: Peste 600 de nave lovite în Marea Neagră. România cere mai mult sprijin din partea SUA

România are nevoie de o prezență militară americană mai puternică pe teritoriul său după ce atacurile din Marea Neagră s-au intensificat, a transmis Marius Lazurca, consilierul președintelui Nicușor Dan pentru Securitate Națională, într-un interviu pentru CNN, la Washington. El a atras atenția că peste 115 drone au încălcat spațiul aerian românesc și peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră.

Marius Lazurca, consilierul președintelui Nicușor Dan pentru Securitate Națională, a vorbit într-un interviu pentru CNN despre amenințările din Marea Neagră, cooperarea militară cu SUA, reacția NATO și încrederea românilor în parteneriatul cu Washingtonul.

Lazurca: Peste 115 drone au încălcat spațiul aerian al României

Întrebat ce reacții a primit de la oficialii americani în legătură cu solicitarea unei prezențe militare mai puternice a SUA în România, Marius Lazurca a spus că este prea devreme să prezinte un răspuns clar, pentru că discuțiile continuă. El a descris însă întâlnirile drept pozitive.

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"Aș spune că dialogul și discuțiile au fost calde și cordiale și suntem optimiști că rezultatul acestor conversații va fi unul pozitiv, nu doar pentru România, ci și pentru Statele Unite și pentru lumea occidentală", a declarat Lazurca.

Consilierul prezidențial a spus că România căeste mulţumit de colaborarea cu SUA şi are încredere că relația cu Washingtonul va continua în aceleași condiții, chiar dacă democrații îi vor învinge pe republicani la următoarele alegeri şi vor câștiga controlul Camerei Reprezentanților şi al Senatului.

"Nu am niciun motiv să mă plâng de cooperarea în domeniul securității de care beneficiem în prezent. Și suntem încrezători că relația noastră cu Statele Unite va funcționa și în viitor așa cum a funcționat până acum. Așadar, suntem mulțumiți de ceea ce am avut până în prezent și încrezători în ceea ce ne rezervă viitorul", a spus Marius Lazurca.

Întrebat de ce cere totuși mai multă susţinere militară, Lazurca a explicat că situația din Marea Neagră este gravă. El a prezentat și câteva cifre privind incidentele din zonă.

"Mă aflu la Washington pentru a discuta cu interlocutorii mei americani despre situația din zona Mării Negre. Am văzut ceea ce ați prezentat cu câteva minute în urmă despre situația dramatică din Kiev. Trebuie să vă spun că România se confruntă, în prezent, cu o situație similară în regiunea Mării Negre. Peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră. Peste 115 drone au încălcat spațiul nostru aerian. Prin urmare, ne confruntăm cu o situație de securitate extrem de gravă. România devine mai puternică de la o zi la alta, este capabilă să doboare unele dintre drone și să apere frontiera Alianței Nord-Atlantice. Dar, în același timp, știm că avem nevoie de ajutorul tuturor aliaților noștri și, în special, de sprijinul Statelor Unite. Din acest motiv, susținem consolidarea prezenței militare americane în România", a declarat consilierul prezidențial.

Lazurca: Răspunsul NATO poate fi îmbunătățit

Întrebat dacă răspunsul NATO a fost suficient până acum pentru a descuraja noi atacuri, Marius Lazurca a admis că există loc de îmbunătățiri.

"Trebuie să ne amintim că lucrurile sunt în continuă schimbare, că acesta este un proces și că încercăm, împreună, în calitate de aliați, să ne adaptăm unei situații care evoluează permanent. Trebuie să ne ajustăm la circumstanțe extrem de dinamice. Prin urmare, în această privință, desigur, există loc de îmbunătățiri. Dar ne bucurăm să vedem că aliații și-au exprimat solidaritatea și că numeroși aliați au trimis în România noi capabilități militare moderne. Suntem capabili să asigurăm descurajarea în regiunea Mării Negre prin propriile noastre eforturi, dar și prin solidaritatea aliată, în special cu sprijinul Statelor Unite", a afirmat Lazurca.

Lazurca: 72% dintre români vor o relație mai puternică cu SUA

În condițiile în care administrația Trump a făcut, în opinia sa, concesii Rusiei, consilierul prezidențial a spus că românii susțin în continuare consolidarea relației cu Statele Unite.

"Pur și simplu pentru că românii nu ne vor lăsa să punem sub semnul întrebării relația pe care o avem cu Statele Unite. Un studiu recent, publicat chiar în urmă cu câteva zile de Fundația Bertelsmann, arată că 72% dintre români și-ar dori consolidarea relației cu Statele Unite, un procent cu mult peste media Uniunii Europene. Așadar, România este într-adevăr o excepție de la ceea ce aș putea numi regula generală", a declarat Marius Lazurca.