Astăzi se împlinesc 11 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. 65 de oameni au murit, iar alți 186 au fost răniți.

Pe strada unde era clubul, se vor aprinde și anul acesta lumânări. Vor veni părinți, prieteni și oameni care, și după 11 ani, își caută dreptatea.

Era tot o zi de vineri, 30 octombrie 2015, în jurul orei 22:30, când au fost date apelurile de urgență.

Artificiile folosite în timpul spectacolului au aprins buretele care acoperea un stâlp din apropierea scenei. În doar câteva clipe, o seară de distracție s-a transformat într-o tragedie. 27 de oameni au murit în acea noapte, iar până în martie 2016, bilanțul a ajuns la 65 de morți.

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Tragedia a scos 10.000 de oameni în stradă. Peste 30.000 s-au adunat în Piața Universității din București, iar în marile orașe au avut loc proteste sub mesajul care a rămas în memoria tuturor: "Corupția ucide". Dar ce s-a schimbat cu adevărat?

Primul centru pentru mari arși din România a fost inaugurat abia în aprilie anul acesta, la Timișoara, la aproape 10 ani și jumătate de la tragedia de la Colectiv. Însă nu este funcțional nici măcar acum.

Între timp, lumânările aprinse în fiecare an ne amintesc nu doar de cei care au murit, ci și de promisiunile făcute atunci și de cât de greu se mișcă lucrurile.