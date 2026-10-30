Înainte să ne gândim la cât vom avea de plătit la iarnă, Halloweenul se apropie, aşa că pregătirile pentru petreceri sunt în toi. Pe lângă costume şi decoraţiuni, şi mâncarea face parte din atmosfera sărbătorii. Cofetarii pregătesc prăjituri în formă de fantome şi dovleci, iar bucătarii vin cu idei de gustări sărate care arată de-a dreptul surprinzător.

Fantome, dovleci și monștri… dar de data aceasta, în farfurie. De Halloween, deserturile și gustările primesc forme și culori speciale. Iar copiii sunt cei mai încântaţi.

”Sunt prăjituricile pe care le facem în fiecare sfârşit de toamnă pentru copiii care îşi organizează petreceri tematice acasă. Avem fantomiţe, cu salam de biscuiţi reinterpretat, cu formă de fantomiţă fetiţă şi băieţel, de asemenea dovleceii, ochişorii”, spune Mihaela Tomescu, cofetar.

Însă o masă de Halloween nu este completă fără gustări. Și aperitivele sărate pot fi adaptate.

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”Nu sunt greu de făcut dar sunt foarte migăloase, deci trebuie să ai răbdare. Noi am pregătit aici nişte bocconcini, sunt sub formă de ochişori, decoraţi cu nişte rondele de măsline, aici avem o mână făcută din cremă de brânză şi prosciutto şi unghii de măsline”, spune Aurelia, bucătar.

Astfel de gustări se pot face și acasă. Cu doar câteva ingrediente și puțină creativitate, putem obține forme surprinzătoare, de la fantome la dovleci. Ideile sunt simple, dar ingenioase pentru o masă care atrage toate privirile.

”În ultimul am observat o creştere ridicată asupra acestor platouri şi datorita reţelelor sociale şi a anvergurii acestora”, spune Maria Mohora, reprezentant restaurant.

Aşadar, câteva ingrediente şi puțină imaginație pot schimba aspectul unor gustări obișnuite.