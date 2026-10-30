Hackerii nord-coreeni, acuzaţi că au furat peste 6 mld. $ în crypto de la Binance: "Este lovitura secolului"

Cel mai mare atac cibernetic din istoria criptomonedelor a vizat Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a activelor digitale din lume. Hackerii au sustras criptomonede în valoare de peste 6 miliarde de dolari, iar mai multe companii specializate în securitate cibernetică suspectează implicarea Coreei de Nord.

Atacul a avut loc joi, 29 octombrie, când hackerii au reuşit să pătrundă în portofelele digitale administrate de Binance, potrivit CNN. Incidentul a stabilit un nou record în privinţa valorii criptomonedelor sustrase în urma unui atac informatic.

Până joi seară, ora Statelor Unite, mai multe companii din industria crypto au reuşit să blocheze aproximativ 3 miliarde de dolari din fondurile furate. Operaţiunea s-a desfăşurat în paralel cu încercările hackerilor de a transfera şi obţine controlul asupra activelor digitale.

Cum au reuşit hackerii să pătrundă în sistemele Binance

Potrivit primelor informaţii din anchetă, atacatorii ar fi exploatat o vulnerabilitate care avea legătură cu laptopul unui inginer al companiei.

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Binance a anunţat joi seară că atacul ar fi fost posibil prin intermediul dispozitivului respectiv, ceea ce le-a permis hackerilor să acceseze o componentă a infrastructurii informatice şi să iniţieze tranzacţii neautorizate.

Reprezentanţii Binance au dat asigurări că utilizatorii nu vor suporta pierderilor provocate de incident. Compania a anunţat că va acoperi toate pierderile din fonduri proprii şi dintr-un fond de urgenţă destinat protejării activelor.

În acelaşi timp, compania a suspendat temporar depunerile şi retragerile, până la finalizarea verificărilor de securitate. Binance a revocat autorizaţia asociată IP-ului afectat şi a apelat la autorităţi şi specialişti în analiza tranzacţiilor blockchain pentru identificarea şi recuperarea fondurilor.

"Este cel mai mare atac informatic din istorie", a declarat pentru Reuters Aravind Srinivasan, directorul diviziei de tranzacţii OTC sistematice din cadrul GSR, una dintre marile companii care furnizează lichiditate pe piaţa criptomonedelor.

Coreea de Nord, principalul suspect în cel mai mare jaf cu criptomonede

Mai multe firme specializate în monitorizarea tranzacţiilor cu criptomonede consideră că în spatele atacului s-ar afla o unitate de elită de hackeri nord-coreeni.

Compania TRM Labs a atribuit operaţiunea unui grup de hackeri din Coreea de Nord, pe baza unor informaţii obţinute atât din analiza tranzacţiilor blockchain, cât şi din alte surse. O concluzie similară a avut şi Pangolin Intelligence, o companie cu sediul în Singapore, specializată în urmărirea activelor digitale.

Un analist al companiei a explicat că identificarea posibililor autori s-a bazat pe compararea activităţii asociate atacului cu informaţii despre incidente anterioare asociate hackerilor nord-coreeni.

"Cred că jocul de-a şoarecele şi pisica abia a început", a declarat analistul pentru CNN.

Acesta consideră că regimul de la Phenian ar putea apela la o reţea de organizaţii specializate în spălarea banilor pentru a transforma criptomonedele furate în fonduri care pot fi utilizate.

Şi Chainalysis, o altă firmă de monitorizare a tranzacţiilor cu criptomonede, a anunţat că urmăreşte fondurile furate, care sunt transferate între mai multe reţele blockchain, inclusiv Bitcoin şi Ethereum. Un purtător de cuvânt a declarat pentru CNN că firma are un nivel ridicat de încredere în ipoteza unui atac cibernetic ordonat de Coreea de Nord.

CNN a solicitat un punct de vedere misiunii Coreei de Nord la Organizaţia Naţiunilor Unite. Phenianul a respins în trecut acuzaţiile potrivit căreia Coreea de Nord se află în spatele atacului. De asemenea, jurnaliştii americani au cerut reacţii şi din partea FBI şi a Serviciilor Secrete. În anchetele anterioare privind furturi importante de criptomonede, FBI a mobilizat echipe de analişti care au intervenit pentru blocarea unei părţi din fondurile sustrase.

Hackerii nord-coreeni ar fi furat anterior 1,5 miliarde de dolari de la o altă platformă

Dacă implicarea Coreei de Nord va fi confirmată, descoperirea nu ar reprezenta o surpriză pentru autorităţile americane şi specialiştii în securitate cibernetică. Hackerii nord-coreeni au fost acuzaţi şi de precedentul furt record din industria crypto, când aproximativ 1,5 miliarde de dolari au fost sustrase de pe platforma Bybit.

În acel incident, atacatorii ar fi reuşit să fure în doar câteva minute o sumă echivalentă cu o parte semnificativă din PIB-ul anual raportat al Coreei de Nord. Potrivit unor actuali şi foşti oficiali americani şi sud-coreeni, grupările de hackeri reprezintă o sursă importantă de venituri pentru regimul de la Phenian, care deţine arme nucleare şi se confruntă cu sancţiuni internaţionale.

Rapoarte ale ONU şi ale unor companii private arată că grupări asociate Phenianului au sustras, în ultimii ani, miliarde de dolari din bănci şi de pe platforme de tranzacţionare a criptomonedelor.

De ce platformele de criptomonede sunt vulnerabile la atacurile informatice

Spre deosebire de platformele tradiţionale de tranzacţionare a acţiunilor, bursele de criptomonede păstrează frecvent activele digitale în numele utilizatorilor. Această practică le poate transforma în ţinte vulnerabile pentru atacuri informatice şi furturi, în special în contextul supravegherii şi reglementării încă limitate a unei industrii relativ noi.

Binance a fost fondată în 2017, iar printre cofondatorii săi se numără Changpeng Zhao, cetăţean canadian. În primul an de la lansare, platforma a devenit cea mai mare bursă de criptomonede la nivel mondial. Ulterior, compania s-a confruntat cu mai multe probleme juridice în SUA.

În 2023, Changpeng Zhao a renunţat la conducerea Binance, după ce şi-a recunoscut vinovăţia pentru încălcarea legislaţiei americane împotriva spălării banilor. Totuşi, deşi nu mai conduce platforma şi a fost condamnat la patru luni de închisoare într-un penitenciar federal, Zhao rămâne cel mai mare acţionar al companiei. În octombrie 2025, a fost graţiat de preşedintele Donald Trump.

După atac, acesta a transmis pe X că incidentul pare să fie rezultatul unei operaţiuni de hacking şi că se aşteaptă ca platforma să acopere integral pierderile utilizatorilor.

Bitcoin şi Ether au scăzut după anunţul atacului de la Binance

Vestea atacului informatic a provocat scăderi importante pe piaţa crypto, într-un moment în care investitorii urmăreau amploarea pierderilor şi reacţia platformei afectate.

Bitcoin şi Ether, două dintre cele mai tranzacţionate criptomonede din lume, s-au depreciat puternic după apariţia informaţiilor despre compromiterea sistemelor Binance. Ulterior, cele două active digitale şi-au recuperat o parte din pierderi.

Vineri, în jurul prânzului, Bitcoin şi Ether se tranzacţionau la valori cu aproximativ 2-3% mai mici faţă de nivelurile anterioare.