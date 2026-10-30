Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns

O ciupercă rară, cu o formă neobişnuită, a fost descoperită în zona de excludere de la Cernobîl. Specia este considerată pe cale de dispariţie şi figurează în Cartea Roşie a Ucrainei. Exemplarele pot ajunge la un diametru de 40 de centimetri şi pot cântări câteva kilograme.

Descoperirea a fost făcută de specialiştii Rezervaţiei Biosferei Radioecologice Cernobîl, care a identificat un exemplar de Sparassis crispa, o specie rară de ciupercă, cunoscut şi sub denumirea de "ciuperca conopidă", potrivit ua.news.

Ciuperca a fost găsită în zona Staţiei de Cercetare pentru Conservarea Naturii Rozsokhiv, situată în partea sudică a zonei de excludere de la Cernobîl. Specialiştii spun că identificarea acestei specii reprezintă o descoperire importantă pentru monitorizarea biodiversităţii din rezervaţie.

O specie pe cale de dispariţie, descoperită la Cernobîl

Cercetătorii subliniază că fiecare nouă identificare a unei specii rare contribuie la o mai bună înţelegere a biodiversităţii din regiune şi poate ajuta la adoptarea unor măsuri pentru protejarea acesteia.

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"Această descoperire este mai mult decât o simplă observaţie interesantă. Este încă o dovadă a importanţei cercetării ştiinţifice sistematice. Fiecare identificare confirmată a unei specii ne îmbogăţeşte cunoştinţele despre biodiversitatea rezervaţiei, ne ajută să înţelegem mai bine răspândirea acesteia şi pune bazele unor cercetări viitoare şi ale unor decizii privind conservarea naturii", au explicat cercetătorii.

Potrivit experţilor, natura nu-şi dezvăluie întotdeauna secretele. Uneori, descoperirea unor specii rare necesită ani de observaţii, atenţie la cele mai mici detalii şi capacitatea de identifica lucruri care pot trece uşor neobservate.

Cum arată ciuperca uriaşă care seamănă cu o conopidă

Ciuperca Sparassis crispa se remarcă prin aspectul său neobişnuit, foarte diferit de cel al ciupercilor obişnuite. Specia mai este cunoscută şi sub denumirile de "sparassis creţ", "ciuperca corn de berbec" sau "ciuperca varză".

"Şi pe bună dreptate! În locul pălăriei obişnuite, are un corp fructifer sferic, alcătuit din numeroşi lobi ondulaţi şi ramificaţi. Seamănă cu o dantelă, cu bucle bogate sau cu o căpăţână de conopidă. O adevărată capodoperă a arhitecturii naturale", au transmis reprezentanţii rezervaţiei.

Dimensiunile acestei ciuperci pot fi impresionante. Potrivit experţilor, corpul fructifer poate atinge un diametru de 30-40 de centimetri, iar exemplarele mari ajung să cântărească şi câteva kilograme.

Specia se dezvoltă cel mai frecvent la baza pinilor bătrâni, pe rădăcinile acestor, unde poate provoca putrezirea rădăcinilor. În Ucraina, ciuperca apare sporadic, în special în regiunea Polesia şi în zonele din vestul ţării.

Avertismentul cercetătorilor pentru cei care întâlnesc ciuperca rară

Deoarece Sparassis crispa este inclusă în Cartea Roşie a Ucrainei, cu statutul de specie pe cale de dispariţie, cercetătorii atrag atenţia asupra importanţei protejării exemplarelor descoperite în natură.

"Dacă întâlniţi această "ciupercă varză", nu vă grăbiţi să o culegeţi. Specia este inclusă în Cartea Roşie a Ucrainei, aşa că cel mai bun lucru pe care puteţi să îl faceţi este să o admiraţi, să o fotografiaţi şi să o lăsaţi acolo unde creşte", au transmis specialiştii.

Descoperirea se adaugă altor observaţii recente privind fauna şi biodiversitatea din zona de excludere de la Cernobîl. Anterior, în apropierea fostei centrale nucleare a fost observată o turmă de cai Przewalski, o specie rară. De asemenea, cercetătorii au identificat şi specii rare de peşti în rezervaţie.

Tot în Rezervaţia Biosferei Radioecologice Cernobîl au fost observate vaci sălbatice, care s-au stabilit pe terenul unei foste ferme, dar şi celebrii câini albaştri care au făcut înconjurul Internetului anul trecut.