România și Moldova construiesc o linie electrică ce va purta numele lui Donald Trump. SUA investesc 130 mil. $

O linie electrică de înaltă tensiune care va lega România de Republica Moldova va purta numele "Trump Liberty Line", a anunțat luni Ambasada SUA la Chișinău, devenind cel mai recent proiect de infrastructură care poartă numele președintelui american Donald Trump.

Ambasada a precizat, într-o postare pe X, că proiectul, "susținut printr-o investiție de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA", va consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova.

"Guvernul Republicii Moldova sprijină inițiativele care aduc beneficii cetățenilor Republicii Moldova, în special pe cele care asigură securitatea țării și infrastructura energetică", a declarat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici.

Oficialii români nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii.

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Republica Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa și candidată la aderarea la Uniunea Europeană, importă cea mai mare parte a energiei electrice prin conexiunile existente cu România și Ucraina. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au perturbat în trecut aceste surse de aprovizionare.

Numele lui Trump a fost atribuit unui număr tot mai mare de proiecte din întreaga lume, inclusiv unui coridor de transport propus prin Armenia și unei baze militare planificate în Polonia, în contextul în care guverne încearcă să câștige favorurile președintelui american.