Bucureștiul va avea un parc dedicat prieteniei româno-americane, care va purta numele lui Donald Trump. Proiectul din Sectorul 4 va include zone inspirate de NASA, cinematografie și tehnologie și ar urma să fie deschis în primăvara lui 2027.

Când va fi gata Parcul "Donald Trump" din București. Anunţul lui Daniel Băluță - Captură foto Facebook/ Daniel Băluţă

Anunțul a fost făcut, joi, în cadrul unei vizite de lucru la Parcul Tudor Arghezi, la care a participat și Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale, potrivit Mediafax.

Proiectul presupune extinderea actualului parc cu aproape patru hectare. Daniel Băluță a spus că noua amenajare este gândită nu doar ca o extindere a unui spațiu verde, ci și ca un simbol al relației dintre România și Statele Unite.

"Nu vorbim doar despre extinderea unui parc. Vorbim despre un proiect care va avea o puternică valoare simbolică și care va pune, într-un limbaj simplu și accesibil tuturor, că România prețuiește prietenia cu Statele Unite ale Americii", a declarat primarul Sectorului 4.

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Ce include proiectul

Potrivit acestuia, parcul va include elemente inspirate de unele dintre cele mai cunoscute simboluri ale Statelor Unite. Printre acestea se vor afla zone dedicate explorării spațiului și NASA, cinematografiei și tehnologiei. "Aici ne aflăm într-un loc în care, în ultimii ani, lucrurile s-au schimbat radical și care continuă să se dezvolte. Parcul Tudor Arghezi a devenit deja un punct important pentru sudul Bucureștiului, un loc pentru familii, pentru copii, pentru sport și pentru petrecerea timpului liber. Azi facem încă un pas înainte", a afirmat Băluță.

Primarul a legat proiectul de parteneriatul strategic dintre România și SUA, despre care a spus că trebuie consolidat și transmis generațiilor viitoare. El a subliniat că relația dintre cele două țări înseamnă nu doar cooperare în domeniul securității și diplomației, ci și investiții, educație, tehnologie și proiecte comune.

"România și Statele Unite ale Americii sunt prieteni, parteneri și aliați", a transmis Daniel Băluță.

Parcul ar putea fi deschis în primăvara lui 2027

Întrebat în ce stadiu sunt lucrările și când va fi deschis parcul, edilul a precizat că în prezent se lucrează la infrastructură și că termenul asumat este primăvara anului viitor.

"Lucrările sunt în derulare, după cum puteți și dumneavoastră vedea. Lucrăm la infrastructura parcului, mizăm că în perioada 1 mai – 1 iunie 2027 lucrările vor fi încheiate, iar oamenii se vor putea bucura de Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump", a spus Băluță.

Zampolli: România, foarte importantă pentru SUA

La eveniment, Paolo Zampolli a afirmat că România este „foarte importantă” pentru Statele Unite și a salutat inițiativa privind parcul. El a apreciat ideea lui Daniel Băluță și a spus că proiectul este unul „uimitor”.

În timpul evenimentului, Zampolli a purtat și o scurtă convorbire telefonică cu președintele Nicușor Dan. Acesta i-a prezentat proiectul și i-a mulțumit pentru sprijin, iar cei doi au discutat și despre o viitoare întâlnire la New York. Proiectul este prezentat de autoritățile Sectorului 4 drept un parc dedicat comunității, dar și un simbol al relației dintre România și Statele Unite, într-un an în care SUA marchează 250 de ani de la Declarația de Independență.