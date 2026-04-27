Premieră pentru ţara noastră. România va avea, din nou, elani în fauna salbatică. Patru exemplare au ajuns deja pe teritoriul ţării noastre şi vor putea fi admirate în curând în Parcul Natural Vânători Neamţ. Totul, în cadrul unui proiect de reintroducere a acestei specii pe teritoriul ţării. Iar pe lângă beneficiile ecologice, proiectul va contribui şi la promovarea turistică a zonei. Echipa Observator - Angela şi Daniel Bertea - a filmat în exclusivitate speciile aduse la noi.

De câteva zile, rangerii Parcului Natural Vânători Neamţ îi îngrijesc cu mare atenţie pe noii veniţi ai parcului. Patru elani - trei femele şi un mascul - au fost aduşi din străinătate, în urma unei selecții riguroase. Vor fi ţinuţi în carantină o lună de zile, apoi vor putea fi admiraţi, de la distanță, de către vizitatori.

Elanii aduşi la Neamţ au fost crescuţi în captivitate, în Germania, Franţa şi Elveţia şi acum se află în carantină. Sunt hrăniţi o dată pe zi, ulterior vor trăi în semi libertate şi se vor hrăni cu ceea ce le oferă natura.

"Vor avea acces la un alt compartiment, li se va dubla suprafaţa pe care o vor avea la dispoziţie. Şi ulterior să aibă acces la ţarcul de aclimatizare", a declarat Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamţ.

Iar cei mai norocoşi au avut şansa să îi vadă de acum.

"Văd că această noutate stârneşte destul de mult interes şi destul de mult entuziasm ceea ce nu poat decât să ne bucure pentru că suntem convinşi că în timp va avea efecte benefice destul de multe", a spus şi Geanina Fedeleş, preşedintele Asociaţiei Ţinutul Zimbrului.

Animalele sunt o adevărată provocare pentru reprezentanţii parcului, care speră să ducă proiectul la capăt şi să ruşească să reintroducă specia pe teritoriul României.

"Am preferat să aducem exemplare mai tinere pentru că acestea se adaptează mai uşor. Deţinerea elanului în captivitate este foarte problematică având în vedere că ei sunt animale solitare, care parcurg distanţe mari", a precizat Sebastian Cătănoiu.

"Reintroducerea elanilor ar putea fi un element de consoliodare foarte puternic, mai ales că vine după un proiect reuşit în ceea ce priveşte reintroducere zimbrului", susţine Geanina Fedeleş.

Elanul este cea mai mare specie de cerb din lume, şi după ce a dispărut o lungă perioadă din ţara noastră, la finalul anului trecut, o apariție neașteptată a atras atenția - un elan a fost filmat în sălbăticie în județul Hunedoara.

