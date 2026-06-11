Makaveli, ridicat pentru evaziune de 630 mii €. De la Poliție, a ajuns la spital după ce i s-ar fi făcut rău

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli, a fost ridicat joi de polițiști și dus la audieri într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, au declarat surse judiciare. Acesta ar fi ajuns ulterior la spital, după ce i s-ar fi făcut rău.

Makaveli, ridicat pentru evaziune fiscală. De la Poliție, a ajuns la spital după ce i s-ar fi făcut rău - Facebook

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează patru persoane: Makaveli și alți trei apropiați ai acestuia, care sunt suspectați de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Surse judiciare susțin că cei trei nu sunt persoane cunoscute în mediul online, însă l-ar fi ajutat pe influencer să ascundă o parte din veniturile obținute din activitatea desfășurată pe platformele de socializare, acceptând transferuri de bani în conturile lor.

Conform unui comunicat al Poliției Române, activitatea infracțională ar fi constat în ascunderea și nedeclararea repetată a veniturilor obținute din activitatea de creator de conținut pe rețelele sociale. Suma totală a veniturilor nedeclarate este estimată la 3.324.147 de lei (630.000 mii euro).

Anchetatorii susțin că prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului se ridică la aproximativ 574.000 de lei.

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În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR au pus în aplicare patru mandate de aducere pe numele persoanelor vizate, acestea urmând să fie audiate și să li se aducă la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate.

Surse Observator au precizat că, în timpul procedurilor desfășurate la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, pentru Makaveli a fost solicitată o ambulanță, după ce acesta a acuzat probleme de sănătate. Influencerul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca pentru investigații medicale și va fi păzit de polițiști pe durata internării sau a evaluării medicale.

Makaveli este cunoscut pentru activitatea sa din mediul online, dar și pentru implicarea în viața politică. Acesta a fost consilier al Diana Șoșoacă și a candidat la funcția de primar general al București, retrăgându-se ulterior din cursă. De asemenea, a promovat pe TikTok campania fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.