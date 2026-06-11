Moment istoric la Barcelona! Papa Leon a binecuvântat cel mai înalt turn al Sagradei Familia, construcţia care transformă celebra catedrală în cea mai înaltă biserică din lume. Momentul care celebrează deopotrivă arta şi credinţa a fost un adevărat spectacol... Un eveniment religios, care a împletit o liturghie cu muzică, drone şi focuri de artificii.

Străzile din jurul cele mai mari catedrale din lume au fost neîncăpătoare pentru credincioşii care şi-au dorit să îl vadă pe Papa Leon. 120 de mii de oameni s-au înghesuit să fie martori la sfinţirea turnului lui Isus.

"Da, se poate urca aici şi de aici se vede oraşul. Se poate urca", spune o localnică.

Între pelerini, o fetiţă nevăzătoare, care a pipăit o miniatură a bisericii şi i-a explicat Papei toate detaliile construcţiei. Vizita Papei Leon la celebra Sagrada Familia s-a transformat apoi într-un spectacol grandios.

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Suveranul Pontif a ţinut o liturghie în capodopera lui Antoni Gaudi. La slujbă au fost prezenţi Regele Felipe al VI-lea şi regina Letizia dar şi premierul spaniol, Pedro Sanchez împreună cu soţia.

Sagrada Familia, sfinţită de Papa Leon al XIV-lea

"Nu locuim, aşadar, într-o operă neterminată, ci într-un templu aflat încă în construcţie. Imperfecţiunea lui nu este un defect, pentru că certifică o dorinţă", a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Vizita pontifului coincide cu un moment special. 2026 este anul în care se împlinesc 100 de ani de la moartea celui supranumit arhitectul lui Dumnezeu.

"Astfel, „com la ciutat comtal” (n.r - Barcelona) și întreaga Catalonia se adună în acest templu, ca semn de unitate și armonie pentru întreaga Spanie, și își ridică privirea pentru a întâlni fața lui Dumnezeu Tatăl, care strălucește în Fiul său făcut om, Isus Hristos", spune Papa al XIV-lea.

Evenimentul s-a încheiat cu un portret de dimensiuni impresionante al lui Antonio Gaudi, proiectat pe cerul Barcelonei de zeci de drone colorate. Alături de unul dintre faimoasele citate ale ahitectului „ Mai întâi dragostea, apoi tehnica”.

"Această biserică este o singură clădire făcută din multe pietre. O casă care crește constant de-a lungul anilor, urmând un singur plan. Suntem cu toții pietrele vii ale acestui edificiu, care Îl are pe Hristos ca temelie și glorie supremă, început și sfârșit", a mai spus Papa al XIV-lea.

Înaintea slujbei, Papa Leon a făcut o oprire şi la mormântul marelui proiectant. Suveranul Pontif şi-a continuat astăzi vizita în Spania cu o deplasare în Insulele Canare. ​ ​