Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani au făcut joi percheziții la locuința unei femei din comuna Corni, într-un dosar deschis după ce aceasta și-ar fi îngropat copilul nou-născut în curtea casei, în luna mai. Ancheta a fost extinsă după ce au apărut informații că femeia ar mai fi avut nașteri anterioare și ar fi înhumat și alți nou-născuți, în aceeași gospodărie.

Percheziţii la locuinţa unei femei din Botoşani suspectată că şi-a îngropat mai mulţi copii în curtea casei - arhivă

Prim-procurorul Valeriu Chihaia a declarat pentru Agerpres că ancheta a fost declanşată după ce procurorii ar fi primit informaţii că femeia respectivă ar mai fi avut naşteri şi ar fi înhumat şi alţi copii în propria curte.

În anchetă sunt implicaţi şi specialişti de la Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

"A fost nevoie de un scanner special pe care îl au doar la IGPR (pentru căutări - n.r.)", a afirmat Chihaia.

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Femeia, în vârstă de 32 de ani, care mai are patru copii acasă, a născut în luna mai a acestui an, iar fătul a fost îngropat în grădină.

Autorităţile locale au sesizat la momentul respectiv Poliţia, care a demarat o anchetă privind comiterea infracţiunii de întreruperea cursului sarcinii.