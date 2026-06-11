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Trump spune că nu mai atacă Iranul joi seară. Decizia, luată după discuţii pentru un acord

Trump spune că nu mai atacă Iranul în această seară. Decizia, luată după discuţii pentru un acord - Hepta
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 11.06.2026, 22:07 | Modificat la 11.06.2026, 22:12

Donald Trump a anunţat că Statele Unite au renunţat la bombardamentele planificate împotriva Iranului, la scurt timp după ce ameninţase că Washingtonul va lovi "foarte dur" în cursul serii.

Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, în contextul tensiunilor persistente dintre Statele Unite și Iran. "Am anulat atacurile și bombardamentele programate împotriva Iranului în această seară", a transmis liderul de la Casa Albă, potrivit BBC.

Trump a susținut că decizia a fost luată după ce discuțiile cu Republica Islamică au ajuns la conducerea supremă a Iranului și au primit aprobarea acesteia. "Discuțiile au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și au fost aprobate", a afirmat președintele american.

Potrivit acestuia, punctele finale ale unui posibil acord au fost acceptate "în principiu și în detaliu" de toate părțile implicate. Trump a enumerat printre participanți Statele Unite, Israelul, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Turcia, Pakistanul, Bahrainul, Kuweitul, Iordania și Egiptul.

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Liderul american a precizat că măsurile militare nu au fost retrase complet. "Blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea acestei înțelegeri", a scris Trump. El a adăugat că locul și data semnării acordului vor fi anunțate ulterior.

Teheranul avertizase SUA înaintea anunţului lui Trump

Autoritățile iraniene nu au confirmat informațiile prezentate de Trump și nu au oferit un răspuns oficial la noul anunț. Anterior, Teheranul avertizase Washingtonul că o escaladare militară ar putea transforma conflictul într-o "mlaștină fără sfârșit".

Anunțul vine după mai multe zile de confruntări și amenințări reciproce. În ultimele zile, Trump a avertizat în repetate rânduri că Statele Unite sunt pregătite să intensifice operațiunile militare dacă negocierile cu Iranul nu vor produce rezultate. Decizia de suspendare a atacurilor este văzută ca un posibil semnal de detensionare, însă rămâne neclar dacă părțile sunt aproape de un acord definitiv.

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Redactia Observator
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