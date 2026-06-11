Caz de groază la Galaţi! Un băieţel de doi ani care suferea de autism a fost descoperit mort în apartamentul în care mama lui se încuiase cu ceilalţi doi copii, de doi şi cinci ani, flămânzi şi speriaţi. Poliţiştii cred că familia stătea baricadată în casă de câteva zile, de când cel mic a murit. Femeia a fost dusă la Psihiatrie, iar medicii încearcă să îi pună acum pe picioare pe fraţii care au supravieţuit şi au nevoie de îngrijiri speciale. Extrem de grav este faptul că cei de la Protecţia Copilului nu ştiau nimic despre problemele acestei familii.

Mama, în vârstă de 22 de ani, locuia cu cei trei copii într-un apartament închiriat la marginea oraşului. Nimeni nu mai reuşea să dea de ei de câteva zile, aşa că apropiaţii au sunat la 112. Partenerul de viaţă al femeii, care e plecat la muncă în străinătate, a fost cel care a alertat autorităţile. Când au ajuns la faţa locului, poliţiştii au găsit apartamentul încuiat pe interior. Cum nimeni nu le-a deschis, au fost nevoiţi să spargă uşa pentru a intra în locuinţă.

Agenţii au găsit în apartament un copil de doi ani, fără viaţă, pe canapeaua din sufragerie. Era doar piele şi os, iar poliţiştii şi-au dat seama că murise de câteva zile. În cealaltă cameră, sora şi fratele lui erau aproape în agonie. Complet confuză, mama stâtea lângă ei, dar nu a reuşit să le explice anchetatorilor ce s-a întâmplat.

"Se aflau în stare de agitaţie, dezhidrataţi, cu afectare emoţională. Au primit îngrijiri şi au fost preluaţi de echipajele de ambulanţă şi predaţi la spitalul de pediatrie pentru îngrijiri şi investigaţii suplimentare. Mama era în stare de şoc şi a fost preluată de un echipaj SMURD", spune Dana Enciu, manager SAJ Galaţi.

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Fata de doi ani şi băiatul de cinci, care au nevoie de îngrijiri speciale, vor rămâne internaţi până când medicii îi pun pe picioare. Vecinii care vedeau în ce stare sunt copiii şi că mama lor nu îi putea îngriji, se întreabă acum de ce nu au intervenit autorităţile pentru a-i proteja pe cei mici.

"Copii chinuiţi. La ce îi mai faci dacă nu ai grijă de ei?! La ce îi mai faci oare?"

"Era vai de capul ei, mergea aşa, nu era cooperantă".

"Te înduioşează, ţi se rupe inima", spun vecinii.

"Aceşti copii nu sunt în niciuna din bazele de date ale DGASPC. Vor fi preluaţi în sistem de urgenţă şi plasaţi la un asistent maternal. Nu avem elemente care să ne conducă la nişte concluzii în acest moment", spune Tania Calcan, purtător de cuvânt DGASPC Galaţi.

Copiii care au supravieţuit vor ajunge acum în grija statului

Poliţiştii au început o anchetă care va stabili dacă mama este în deplinătatea facultăţilor mintale şi poate fi acuzată de moartea fiului său şi starea în care au ajuns ceilalţi fraţi. Medicii o vor supune testelor pentru a descoperi dacă are discernamânt după ce apropiaţii au spus că era depresivă.

"În astfel de cazuri, nu este vorba neapărat despre lipsa afecțiunii față de copii, ci despre o deteriorare profundă a funcționării psihologice, care poate conduce la neglijare gravă și la pierderea contactului cu realitatea responsabilităților cotidiene", spune Adina Burghel, psiholog.

Dacă medicii vor constata că femeia are discernământ, mama ar putea fi condamnată la pedeapsa maximă: 25 de ani de închisoare.

Anchetă după moartea copilului de doi ani din Galaţi

Poliţiştii trebuie să pună cap la cap toate piesele întregului puzzle pentru a afla dacă femeia de 22 de ani poate fi sau nu, acuzată de moartea copilului. Necropsia joacă un rol cheie în cadrul acestei anchete pentru că trebuie să stabilească dacă copilul a murit într-adevăr de foame.

Ceilalţi doi frați se află internați la Spitalul de Urgență pentru copii din Galați, unde sunt sub tratament. Medicii se luptă să-i pună din nou pe picioare pentru că aveau grave probleme în momentul în care au ajuns ieri pentru a fi internați acolo. După ce vor fi externați și vor fi sănătoși, vor fi luați de către cei de la Protecția Copilului și duși la un asistent maternal. Asta până când se vor stabili celelalte detalii, dacă pot fi luați de familia extinsă a mamei.

În ceea ce privește mama - care a fost găsită în acel apartament, ea se află acum internată la Spitalul de Psihiatrie din Galați. A ajuns seara trecută acolo, era în stare de șoc, nu s-a putut comunica foarte mult cu ea. Medicii spuneau că nu se află în evidențele spitalului cu o afecțiune psihică, nu a fost niciodată internată și nu a avut nevoie de astfel de tratamente medicale. Aici vor fi demarate și procedurile necesare pentru a se stabili dacă are discernământ sau nu, dacă ceea ce s-a întâmplat în acel apartament a fost făcut cu intenție sau nu.

În același timp, polițiștii continuă ancheta, se așteaptă rezultatul necropsiei pentru a se stabili cu exactitate cauzele decesului baiatului de 2 ani, care a fost găsit în sufragerie decedat ieri, în momentul în care polițiștii și pompierii de la descarcerare au reușit să spargă ușa și să intre în acel apartament unde au dat peste niște scene absolut de groază.

Familia mamei de 22 de ani găsită cu ei acolo, cu acei copii în apartament, spune că a plecat de acasă la începutul anului, a plecat cu chirie în Galați, în acel apartament unde s-a și descoperit totul ieri, iar proprietarul susține că mergea acolo lunar în vizită pentru a se lămuri dacă totul este în regulă și nu a bănuit niciodată că acei copii ar putea avea de suferit în momentul în care el venea în vizită și discuta chiar cu mama acestora. În schimb, vecinii, unii dintre vecini spun că au auzit plânsete non-stop, în continuu, ale copiilor.