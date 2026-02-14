Experţii români răsuflă uşuraţi: agenţia de rating Fitch a decis să păstreze neschimbat ratingul României. Bine-ar fi fost să îl îmbunătăţească, desigur, dar măcar am evitat la mustaţă retrogradarea la categoria junk.

Nu avem, din păcate, prea multe motive de bucurie. Dacă vrem să evităm împrumuturile cu dobânzi uriaşe, Guvernul trebuie să aplice reformele fiscale şi să reducă din cheltuieli.

Fitch Ratings a publicat anunțul privind păstrarea neschimbată a ratingului României la scurt timp după ce am aflat că suntem în recesiune tehnică. Ratingul BBB al României cu perspectivă negativă e, practic, ultima treaptă deasupra categoriei "junk" din care fac parte ţările considerate din lumea a treia.

"Pe scurt, România rămâne o ţară care îşi poate plăti datoriile şi în care investitorii au încredere. Dar situaţia este una fragilă, pentru că diferenţa dintre ratingul actual şi categoria junk este una foarte mică. Astfel că dacă statul scapă de sub control deficitul bugetar sau datoria publică creşte, agenţiile de rating ne-ar putea retrograda. Iar asta înseamnă dobânzi mai mari şi efecte negative în toată economia", explică Mădălina Chiţac.

La baza deciziei Fitch a stat implementarea măsurilor fiscale care au dus la reducerea deficitului, inclusiv creşterea TVA-ului.

"De departe, nu e un lucru bun că nu se modifcă ratingul de ţară. Dar nici un lucru rău. Ce e foarte important e că noi trebuie să avem foarte mare grijă să depăşim acest hop. Şi toate proiectele şi programele să se şi întâmple. Mai avem un răgaz. Să redresăm acest deficit", explică Claudiu Trandafir, expert fiscal.

"Dacă se produce un downgrade, acesta ar avea nişte ramificaţii destul de serioase. Foarte multe fonduri de investiţii internaţionale s-ar putea să fie forţate să facă acel fire sale. Când se face o vânzare de acest gen, costurile finanţării cresc", explică Alex Milcev, expert fiscal.

Fitch Ratings nu uită să menţioneze incertitudinile care ar putea apărea în piaţă odată cu schimbarea planificată a premierului, în aprilie 2027 şi apoi, din nou, cu ocazia alegerilor din 2028.

Autorităţile sunt însă optimiste.

"Investitorii au mai multă încredere în România, dobânzile pe ultimele şase luni au scăzut semnificativ. Ne împrumutăm mai puţin şi România se îndreaptă într-o direcţie bună", a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

În prezent, statul se împrumută pe termen de 10 ani cu o dobândă de 6,45% pe an. În 2025, România a luat 19 miliarde de euro de pe piaţa externă, iar Guvernul estimează că, în acest an, va lua cel puţin 12 miliarde de euro.

