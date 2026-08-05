Un poliţist deghizat în plantă a prins 74 de şoferi cu telefonul la volan în doar şase ore

Poliţia din oraşul Dunellen, statul american New Jersey, a apelat la o metodă neobişnuită pentru a combate folosirea telefonului mobil la volan. Un agent s-a deghizat în plantă şi a fost amplasat lângă un copac, pe una dintre cele mai circulate străzi din localitate, pentru a observa şoferii care încalcă legea.

Un polițist a stat 6 ore deghizat în copac și a prins 74 de șoferi care încălcau regulile de circulaţie - Sursa: X/ @KABBFOX29

Strategia s-a dovedit extrem de eficientă. În doar şase ore, poliţiştii au aplicat 74 de amenzi pentru folosirea telefonului mobil în timpul condusului, ceea ce înseamnă aproximativ 12 sancţiuni pe oră, relatează Il Mattino.

Agentul, mascat astfel încât să pară o simplă plantă ornamentală, a fost poziţionat într-o zonă aleasă special din cauza traficului intens şi a numărului mare de pietoni. Folosind un binoclu, acesta monitoriza comportamentul şoferilor din afara carosabilului.

Poliţistul a folosit un binoclu în timpul "operaţiunii"

Articolul continuă după reclamă

Atunci când observa un conducător auto care ţinea telefonul în mână sau îl folosea în timp ce conducea, transmitea informaţiile colegilor aflaţi în apropiere. Aceştia opreau vehiculul şi aplicau sancţiunea prevăzută de lege.

Metoda a atras atenţia atât prin rezultatele obţinute, cât şi prin caracterul său inedit. De la distanţă, ceea ce părea o plantă obişnuită era, de fapt, un poliţist aflat în misiune.

Amenzi de până la 600 de dolari

Potrivit legislaţiei din New Jersey, sancţiunile pentru utilizarea telefonului la volan cresc în funcţie de numărul abaterilor.

Pentru prima încălcare a legii, amenda este de 200 de dolari. La a doua abatere, suma ajunge la 400 de dolari. În cazul unei a treia sancţiuni, şoferii pot primi o amendă de până la 600 de dolari, trei puncte de penalizare şi chiar suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de până la trei luni.

Autorităţile spun că sistemul este gândit pentru a descuraja recidiva şi pentru a reduce numărul accidentelor provocate de neatenţia la volan.

În timp ce multe autorităţi testează camere inteligente, algoritmi sau sisteme bazate pe inteligenţă artificială pentru identificarea încălcărilor din trafic, poliţia din Dunellen a ales o abordare mult mai simplă.

Fără camere speciale, fără programe complexe şi fără tehnologii avansate, operaţiunea s-a bazat pe un poliţist deghizat, un binoclu şi o echipă pregătită să intervină rapid.

Rezultatul a fost unul spectaculos: 74 de şoferi sancţionaţi într-o singură zi şi o acţiune care a devenit rapid virală pe reţelele sociale.