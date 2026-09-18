Şpagă de 11 mii de euro pentru un fals ofiţer ANAF. Un individ care se prezenta drept persoană influentă în cadrul instituţiei a fost prins în flagrant de procurorii DNA când lua mita de la un patron care voia să scape de controale. Ana Grigore are mai multe detalii.

Procurorii DNA au descoperit că bărbatul i-ar fi promis patronului, care are 8 firme în domeniul comerțului, un tratament preferențial atunci când inspectorii ANAF merg în control.

Individul susținea că are influență asupra unor șefi din ANAF și asupra unor inspectori antifraudă și că îi poate convinge să anunțe din timp controalele și să treacă cu vederea eventualele nereguli găsite. Cum patronul avea deja datorii la Fisc în valoare de 700.000 de lei, a acceptat oferta și a fost de acord să îi dea bărbatului 11.000 de euro.

Planul s-a oprit însă în momentul în care au intervenit procurorii DNA, care l-au prins în flagrant pe bărbat în timp ce lua mita și încerca să o ascundă în portbagaj.

Articolul continuă după reclamă

Acum, bărbatul este cercetat sub control judiciar pentru trafic de influență.