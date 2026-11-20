Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) anunţă că EUROCONTROL a reluat blocarea conturilor instituţiei. Măsura are la bază poprirea instituită de Pfizer Romania SRL în litigiul cu statul român. Activitatea ROMATSA se desfăşoară normal, iar zborurile nu sunt afectate.

Blocarea conturilor ROMATSA, reluată: Serviciile de trafic aerian sunt asigurate continuu, zborurile nu sunt afectate - Hepta

"ROMATSA informează că EUROCONTROL a reluat blocarea sumelor provenite din tarifele de rută aeriană destinate ROMATSA. Măsura are la bază poprirea instituită de Pfizer Romania SRL în litigiul acesteia cu statul român. Reluarea indisponibilizării vine după ce instanţele din Bruxelles s-au pronunţat de două ori în favoarea ROMATSA în această procedură. ROMATSA a iniţiat demersurile necesare pentru clarificarea situaţiei juridice şi va continua să îşi apere, prin toate mijloacele legale, dreptul asupra sumelor aferente serviciilor de navigaţie aeriană pe care le furnizează", anunţă, vineri seară, ROMATSA, într-un comunicat de presă.

În luna iulie, ROMATSA şi Ministerul Finanţelor din România au contestat blocarea plăţilor

Potrivit sursei citate, activitatea ROMATSA nu a fost afectată, desfăşurându-se în condiţii normale. "Serviciile de trafic aerian sunt asigurate continuu şi în deplină siguranţă, iar zborurile nu sunt afectate", subliniază oficialii ROMATSA. ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, în 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român. Compania precizează că a fost contactată de casa de avocatură din Belgia care a asistat instituţia în situaţii similare, în vederea analizării opţiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilităţii suspendării executării măsurii dispuse.

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Compania Pfizer a dat în judecată autorităţile din România şi Polonia, iar o instanţă belgiană a obligat, la începutul lunii aprilie, cele două state să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană. România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro.

Instituirea popririi asigurătorii-executorii în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, la finalul lui iunie, viza suma totală de 3.419.721.100,56 RON (principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 EUR. La acel moment, ministrul Finaţelor, Alexandru Nazare, a explciat mecanismul rin care s-am puspoprire pe conturile ROMATSA, deşi instituţia nue ste parte a procesului.

"EUROCONTROL este organizaţia europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spaţiul aerian al unui stat. În cazul României, aceste sume sunt colectate prin EUROCONTROL şi apoi sunt virate către partea română, prin ROMATSA, pentru serviciile de navigaţie aeriană. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că ROMATSA ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că Pfizer a obţinut, într-o instanţă în Belgia, o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România", spunea ministrul.

În luna iulie, ROMATSA şi Ministerul Finanţelor din România au contestat blocarea plăţilor în urma procesului deschis de Pfizer împotriva statului român.