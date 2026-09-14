Salvamontişti din mai multe judeţe au reuşit să recupereze, după o intervenţie care a durat 34 de ore, trupul neînsufleţit al turistului care a căzut de la o înălţime de 200 de metri, în zona Vârful Mircii din Munţii Făgăraş. Acţiunea s-a desfăşurat doar terestru, întrucât intervenţia elicopterului a fost imposibilă din cauza ceţii şi a rafelelor de vânt puternice, şi s-a încheiat în noaptea de duminică spre luni.

Salvamontiștii au recuperat trupul unui turist căzut în Munții Făgăraș, după o intervenție de 34 de ore - Facebook / Salvamont Argeş

Misiune de recuperare finalizată după 34 de ore de efort continuu în Munţii Făgăraş.

”După 34 de ore de luptă epuizantă cu muntele şi condiţiile meteo nefavorabile, o noapte dormită pe munte, salvatorii montani ai Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, au reuşit azi-noapte, la ora 01:30, să coboare de pe munte trupul neînsufleţit al turistului decedat în zona Vârfului Mircii. A fost o operaţiune de o dificultate extremă ce a necesitat tehnici specifice de lansare şi transport montan şi care a mobilizat absolut toate forţele Salvamont Argeş şi Salvamont Sibiu”, au anunţat, luni după-amiază, salvamontiştii din Argeş.

Ei au menţionat că s-a încercat inclusiv extragerea aeriană, cu ajutorul unui elicopter SMURD de la POA Braşov, însă ceaţa şi rafalele puternice de vânt au făcut imposibilă abordarea zonei pe calea aerului. Astfel, salvamontiştii au fost obligaţi să facă întreaga evacuare pe cale terestră, în condiţii extrem de dure.

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Toţi salvamontiştii din Argeş au fost implicaţi, de sâmbătă după-amiază, alături de colegi ai lor din Sibiu, în recuperarea trupului unui turist care a murit după ce a căzut 200 de metri în Munţii Făgăraş, la Vârful Mircii.