Şoferul fugar din Reşiţa abia ieşise din puşcărie. Un poliţist, la spital după ce a fost lovit cu pietre

A fost scandal cu pietre, bâte şi s-au tras focuri de armă pe o stradă dintr-un cartier din Reşiţa. Doi poliţişti au fost răniţi, după ce un bărbat, eliberat recent din închisoare, ar fi refuzat să oprească la semnalul agenţilor și a gonit cu maşina până în dreptul casei sale.

Incidentul s-a petrecut duminică seara când un echipaj al poliției din Reșița aflat în serviciu a încercat să oprească un autoturism al cărui conducător nu deținea permis de conducere, deși echipajul a folosit atât semnalele sonore cât și luminoase.

Bărbatul nu a oprit, a continuat deplasarea, motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. La un moment dat, bărbatul a oprit în apropierea unei locuințe și a încercat să fugă.

În momentul în care polițiștii au încercat să-l imobilizeze, unele persoane au încercat să-i oprească pe polițiști, iar unele dintre ele au aruncat chiar și cu bâte și pietre în direcția polițiștilor.

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Pentru gestionarea incidentului, oamenii legii au tras cu focuri de avertisment, iar în urma altercației, un agent de poliție a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Bărbatul nu a fost găsit nici la această oră.