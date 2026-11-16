Armata Română a trimis două echipe de specialiști în explozibili pentru a verifica și, dacă este necesar, neutraliza resturile a două drone descoperite în Marea Neagră, în apropierea litoralului românesc, la est de Mangalia și în zona Sfântu Gheorghe.

Armata a trimis echipe de experţi să neutralizeze 2 drone văzute în Marea Neagră. Unde se află - maritime.bg

Resturile de dronă aeriană semnalate în derivă la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia vor fi evaluate de o echipă de scafandri militari specializaţi în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) din cadrul Forţelor Navale Române. Echipa va acţiona de la bordul şalupei maritime MAI 3064 a Gărzii de Coastă.

O a doua echipă EOD se va deplasa la bordul unui dragor al Forţelor Navale Române pentru intervenţia asupra unor elemente de dronă aeriană semnalată în zona Sfântu Gheorghe, a trasmis MApN.

Un avion militar francez a descoperit dronele

Aeronava Atlantique 2 a Marinei Naţionale Franceze a semnalat, duminică, prezenţa a două drone aeriene în derivă în Marea Neagră, la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, respectiv 53 de mile marine est de Chituc.

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Aeronava este dislocată în România pentru îndeplinirea operaţiilor de descurajare desfăşurate sub egida NATO.

Acţiunile se desfăşoară în baza planului comun al Comandamentului Componentei Navale şi al Gărzii de Coastă privind căutarea, descoperirea, identificarea şi distrugerea obiectelor neidentificate şi a minelor marine.

Intervine și gruparea MCM Black Sea

Totodată, gruparea navală de combatere a minelor marine MCM Black Sea se va deplasa de la Varna către Constanţa şi va rămâne în zonă până la 18 noiembrie.

În perioada 6-18 noiembrie se desfăşoară cea de-a XIII-a activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (Mine Counter-Measures Task Group Black Sea - MCM BLACK SEA), la care participă vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu", potrivit MApN.

Alături de nava Forţelor Navale Române, din cadrul grupării fac parte două nave ale Forţelor Navale ale Bulgariei, BGS "Captain Dimitar Dobrev" şi BGS "Struma", precum şi nava Forţelor Navale ale Turciei TCG "Akcay".

Activităţile grupării vizează menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă a navigaţiei în Marea Neagră, prin desfăşurarea de operaţii de cercetare şi identificare a pericolelor de navigaţie, precum şi de neutralizare a acestora.