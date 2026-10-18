Slalom printre garduri, gropi şi utilaje. Plus bălţi şi noroaie când plouă. Aşa merg la şcoală mii de elevi din Bucureşti din cauza şantierelor care au ocupat trotuarele. Din acelaşi motiv, călătorii aşteaptă autobuzul la o palmă de maşinile care trec în viteză. Şi haosul va fi şi mai mare de mâine, bulevardul Dimitrie Pompeiu a rămas sens unic către Soseaua Petricani, până la sfârşitul anului. Iar traficul infernal din sens opus va fi preluat, vom afla cum, de Şoseaua Fabrica de Glucoză, oricum supra-aglomertată. Primarul Capitalei le-a cerut bucureştenilor răbdare.

În staţiile de autobuz de pe cel mai aglomerat bulevard din zona de afaceri a Bucureştiului, pasagerii se înghesuie pe o rămăşiţă a trotuarului, lată de o jumătate de metru. În spatele lor, liniile de tramvai sunt modernizate, iar şantierul a înghiţit şi refugiul pentru călători.

În înghesuială, oricine se poate dezechilibra şi ajunge în faţa maşinilor

Călătorii supravieţuiesc în această situaţie periculoasă de luni de zile, primăria sau constructorul nu au nicio soluţie pentru ei. La fel este şi în centrul Capitalei, aproape de Piaţa Victoriei şi de Guvern.

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Să mergi pe Bulevardul Mihalache este un adevărat chin în acest moment atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Sunt şantiere pe mijlocul șoselei, pentru înlocuirea liniei de tramvai, dar și pe trotuar unde se fac diverse lucrări utilitare. Peste tot sunt șanțuri, gropi și noroaie.

"E foarte greu, mai ales dimineaţa. Foarte rău, e pericol ca copiii să se împiedice, să-şi rupă picioarele. Mă aşteptam să pună provizoriu un asfalt, sau un beton. Trebuie să ia măsuri de siguranţă. Chiar dacă e prevăzută refacerea, în final, a trotuarelor. Este inacceptabil! Asta e! Până la pietoni, măcar să rezolvăm cu străzile", spun oamenii.

Urbaniştii spun că asemenea situaţii riscante apar când companiile deschid şantiere fără să existe un plan general stabilit de municipalitate. Dispar traseele pentru siguranţa pietonilor şi apar obstacolele.

"Blocajele, suprapuneri de lucrări şi nervi, pe care îi suportăm cu toţii, trebuie să pornim de la ideea cum intervenim în spaţiul public astfel încât să deranjăm cât mai puţin cetăţenii", explică Samuel Stancu, Urbanist.

Primarul Capitalei recunoaşte că organizarea şantierelor lasă de dorit

"Vreţi să avem un oraş pus la punct? Sau ne vom plânge tot timpul că sunt lucrări? Da, sunt lucrări! Nu sunt perfecte. Astea sunt firmele de construcţii din ţara asta, cu care lucrăm. Stăm pe ei, acesta este nivelul lor în care pot face organizarea de şantier. Le dăm amenzi!", spune Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Până la terminarea lucrărilor, în doi-trei ani, pietonii sunt lăsaţi să îşi croiască singuri drum printre garduri de şantier, gropi şi maşini.