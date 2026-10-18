Loto 6/49 duminică 18 octombrie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 18 octombrie, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Toamnei. Astfel, compania a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei și la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,51 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,27 milioane de lei (peste 239.700 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 173.600 de lei (peste 32.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).

Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare