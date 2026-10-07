A terminat Medicina, dar a ales să lucreze pe șantier. Meseria care îi aduce 32 de dolari pe oră

După ce a terminat Facultatea de Medicină, o tânără din Spania a ales să amâne pentru o perioadă cariera în domeniul medical și să plece în Australia. A vrut să călătorească, să descopere o altă cultură și să strângă bani înainte de a se întoarce în Spania pentru examenul de rezidențiat.

În Australia, Nerea a lucrat în domeniul HoReCa, apoi a ajuns să lucreze în construcții, un domeniu în care femeile sunt încă o prezență mai puțin obișnuită. "Când află că sunt femeie, conversația se oprește și nu mai reușesc să obțin acel loc de muncă", a povestit tânăra într-unul dintre videoclipurile publicate pe YouTube.

"Faptul că sunt femeie nu mă face mai lentă"

În acest domeniu, Nerea s-a lovit de prejudecățile celorlalți înainte să fi avut ocazia să demonstreze ce știe sau să învețe meserie. "Dacă sunt lentă sau fac greșeli, nu este din cauza faptului că sunt femeie, ci pentru că sunt începătoare", explică ea.

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Tânăra subliniază că experiența și îndemânarea se construiesc în timp, indiferent de sexul celui care practică meseria. Pentru ea, dorința de a învăța contează mai mult decât faptul că este femeie, scrie El Espanol.

Câștigă 32 de euro pe oră în construcții

În perioada petrecută în Australia, Nerea spune că salariul au fost unul dintre motivele pentru care a ales să încerce și munca în construcții. Tânăra ajungea să câștige aproximativ 32 de euro brut pe oră, în timp ce muncitorii specializați pot câștiga, potrivit acesteia, chiar și 50 de euro pe oră.

Acum lucrează în agricultură, dar planul ei este să revină în Spania, să se pregătească pentru examenul de rezidențiat și să devină medic.