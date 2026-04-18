Au trecut șase luni de la explozia din Rahova, în care patru oameni au murit, însă nimic nu s-a schimbat - blocul a rămas în aceeași stare. Lucrările de reparație NU au început, iar imobilul nu a fost nici măcar securizat, pentru ca locatarii să poată intra în apartamente să își recupereze bunurile. Nemulțumiți, zeci de oameni s-au strâns în fața blocului și au protestat pașnic.

Au trecut şase luni. Şase luni de când locatarii blocului din Rahova au lăsat în urmă locul pe care îl numeau „acasă". 54 de familii s-au mutat în locuinţe provizorii şi aşteaptă schimbarea. Ieri, au protestat paşnic în faţa imobilului pentru a marca împlinerea unei jumătăţi de an... în care nu s-a făcut absolut nimic.

"În primă instanță, nu vrem altceva decât să reușim să intrăm, să ne luăm actele. Avem toate actele acolo. Certificate de naștere ale copiilor, diplomele copiililor. Mai am doi ani să ies la pensie, mi-am scosit toate adeverințele de unde sunt. Am contracte de casă acolo. Contractul de casă al mamei care a decedat între timp. Eu nu pot să fac succesiune că nu îmi găsesc actele", spune un fost locatar.

Oamenii sperau ca noul primar al Capitalei să fie îngerul lor salvator

"Nu pot să înțeleg cum poate să fie o indolență atât de mare vizavi de niște oameni care au trecut printr-o situație cumplită cum am trecut noi. Lași oamenii așa pe drumuri? Nu te interesează? Te ocupi de panseluțe și de graffiti și de linii de tramvai? Să vină cu experți, să vină cu oameni care se pricep în construcții și să vină, așa cum a promis, să vină să pună blocul în siguranță, să putem să facem expertisele, să știm și noi ce s-a întâmplat și să ne recuperăm bunurile", spun oamenii.

Pe lângă problema evidentă, locatarii și vecinii se plâng acum și de mirosul înțepător care vine dinspre bloc. Deși ne aflăm la mai bine de 30 de metri de imobilul care a explodat în urmă cu șase luni, se simte un miros foarte puternic de deșeuri, dar și de alimente expirate.

În proximitatea blocului este Liceul „Dimitrie Bolintineanu", abandonat din ziua exploziei.

"Iar a venit miros de mortăciune. Dacă vin ziua la prânz domnii, ar putea să miroasă".

"DSP-ul în primul rând vreau să vină să-mi explice cum învață copiii cu focarul de infecție? Pentru că în bloc există gunoi neridicat, există alimente în frigidere, există cămări pline cu provizii, că era luna octombrie", spun oamenii.

Când vor reuşi locatarii să-şi recupereze bunurile... rămâne încă un mister.

