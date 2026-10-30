Șase proiectile explozive de 150 mm, descoperite pe traseul Autostrăzii A8, în județul Iași

Pirotehniștii din cadrul ISU Iași au intervenit în localitatea Bogonos, comuna Lețcani, de unde au șase proiectile explozive provenite din conflictele armate și rămase neexplodate.

În urma unei misiuni desfășurate joi pe traseul Autostrăzii A8, în localitatea Bogonos, comuna Lețcani, specialiștii pirotehniști au descoperit șase proiectile explozive de calibru 150 mm.

"În data de 29 octombrie 2026, echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Mihail Sturdza» al Judeţului Iaşi, a executat o nouă misiune de cercetare, identificare şi asanare a terenului de muniţie rămasă neexplodată. În urma activităţilor desfăşurate, specialiştii pirotehnicieni au identificat şi ridicat şase proiectile explozive de calibru 150 mm, provenite din conflictele armate şi rămase neexplodate", a transmis, vineri seară, ISU Iaşi.

Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și urmează să fie distrusă ulterior, în cadrul unor activități organizate de personalul specializat.

Articolul continuă după reclamă

ISU Iași arată că muniția provine din conflictele armate.

Intervenția este una dintre mai multe misiuni pirotehnice desfășurate în ultimele zile în zona localității Bogonos, unde au fost descoperite și alte elemente de muniție neexplodată.