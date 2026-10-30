Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el

Apartamente de peste 50 de metri pătraţi, scoase la vânzare la preţuri care pornesc de la numai 16.000 de euro. O companie feroviară de stat a lansat mai multe oferte imobiliare, iar unele locuinţe costă cât avansul necesar pentru cumpărarea unui apartament obişnuit. Preţurile atractive vin însă cu anumite condiţii, iar viitorii proprietari ar putea ajunge să plătească mai mult decât suma afişată în anunţ.

Compania feroviară de stat din Polonia, PKP, a scos la vânzare mai multe apartamente situate în diferite regiuni ale ţării. Preţurile de pornire variază de la aproximativ 16.000 de euro până la aproape 112.000 de euro, în funcţie de suprafaţă, amplasare şi starea locuinţelor, scrie Onet.

Cele mai ieftine proprietăţi pot atrage cumpărătorii prin preţuri comparabile cu avansul necesar achiziţionării unei locuinţe. Totuşi, compania avertizează că multe dintre apartamente necesită renovări complete, astfel că investiţia nu se încheie odată cu achiziţia. În plus, proprietăţile sunt vândute prin licitaţii, iar preţul de pornire nu reprezintă neapărat suma finală pe care o va plăti cumpărătorul.

Apartamente de 55 mp, scoase la vânzare cu doar 16.000 de euro

Printre cele mai accesibile proprietăţi anunţate de PKP se numără un apartament cu o suprafaţă de 55 mp, situaţi în localitatea Wierzchowo, la câteva ore distanţă de mers cu maşina de capitala Poloniei. Preţul de pornire este de aproximativ 16.000 de euro pentru un apartament în localitatea cu 1.500 de locuitori. Satul, cu doar 1.500 de locuitori, a devenit punct de referinţă pentru tinerii care caută locuinţe mai ieftine, comparativ cu preţurile din Varşovia şi marile oraşe.

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O altă locuinţă scoasă la vânzare se află în oraşul Skarzysko-Kamienna. Apartamentul are o suprafaţă de 37 de metri pătraţi, două camere şi este situat la etajul 11 al unui imobil. Preţul de pornire este de aproximativ 27.600 de euro, însă proprietatea necesită renovare.

În localitatea Swieta Katarzyna, compania a scos la vânzare un apartament cu două camere şi o suprafaţă de 65 mp. Preţul începe de la aproximativ 51.500 de euro, dar viitorul proprietar trebuia să ia în calcul costurile renovării, inclusiv înlocuirea ferestrelor şi a uşilor.

O altă ofertă vizează un apartament de 81 mp în oraşul Tczew, cu un preţ de pornire de aproximativ 55.800 de euro.

Peste 111.000 de euro pentru un apartament de numai 26 mp în Varşovia

La polul opus se află un apartament situat pe strada Chmielna, în centrul capitalei poloneze, Varşovia. Deşi are o suprafaţă mai mică de 26 mp, preţul de pornire este de aproximativ 111.700 de euro.

Potrivit PKP, locuinţa se află într-o zonă centrală, în apropierea complexului comercial Zlote Tarasy, a Palatului Culturii şi Științei şi a Gării Centrale din Varşovia. Anunţul de licitaţie a fost publicat pe 28 septembrie 2026, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 6 noiembrie 2026.

În ciuda preţului considerabil mai mare, nici această proprietate nu este gata pentru a fi locuită fără investiţii suplimentare. Apartamentul necesită renovare şi este compartimentat într-o cameră, o bucătărie mare şi luminoasă, o baie şi o toaletă separată.

O altă ofertă, la un preţ mediu pe piaţă, se află în Swidnica. Apartamentul are două camere, o suprafaţă utilă de 54 mp şi este situat la primul etaj al unui imobil. Preţul de pornire este de aproximativ 60.400 de euro, însă cumpărătorul trebuie să ia în calcul o problemă importantă: locuinţa nu dispune de încălzire centrală. Camerele sunt încălzite cu sobe de teracotă, astfel că viitorul proprietar va trebui să suporte cheltuielile pentru adaptarea sau modernizarea sistemului de încălzire.

Cum se desfăşoară licitaţiile şi de ce preţul final poate fi mai mare

Apartamentele scoase la vânzare de PKP nu sunt comercializate la preţuri fixe, ci prin proceduri de licitaţie. Astfel, sumele menţionate în anunţuri reprezintă doar preţurile de pornire. Dacă pentru aceeaşi proprietate există mai mulţi interesaţi, valoarea finală a tranzacţiei poate creşte în funcţie de ofertele depuse.

Pentru a participa la o licitaţie, persoanele interesate trebuie să achite o garanţie. Potrivit companiei, aceasta reprezintă, de regulă, între 5 şi 10% din preţul de pornire al apartamentului. În cazul apartamentului de aproximativ 16.000 de euro, garanţia de participare ar putea fi cuprinsă între 800 şi 1.600 de euro, dacă se aplică procente. În cazul câştigătorului, garanţia plătită este inclusă în suma finală de cumpărare.

Achiziţionarea unui apartament prin această procedură presupune şi anumite riscuri financiare, în special după desemnarea câştigătorului. Dacă persoana care a câştigat licitaţia decide să se retragă şi să nu mai semneze contractul de vânzare-cumpărare, pierde garanţia depusă pentru participare. Totuşi, participanţii care nu câştiga licitaţia, îşi primesc înapoi banii depuşi.

Totodată, PKP îşi rezervă dreptul de a anula o licitaţie fără să ofere justificare.