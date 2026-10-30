Petrecerile de Halloween au devenit deliciul copiilor. Chiar dacă nu înţeleg sensul acestei sărbători de import, cei mici se bucură de costume şi de dulciurile primite la colindat. De apetitul lor pentru distracţie profită şi organizatorii de petreceri. Se-ntrec în decoruri şi ateliere tematice, iar de atmosferă se ocupă animatorii.

Copiii au cântat, au dansat şi şi-au etalat costumele, unele dintre ele chiar înfricoşătoare.

"M-am gândit la măcelar, mi-am pus designuri, pe mâini tatuaje şi m-am pictat. M-am pregătit în maxim 15 minute. Eu astăzi m-am simţit foarte bine. Mi-a plăcut locul de joacă cel mai mult şi parada de costume, a fost extraordinar", spune un băiat.

Fiecare şi-a pus la bătaie creativitatea, pentru a picta dovleci

Nelipsit a fost şi momentul în care au pictat dovleci, activitate la care fiecare şi-a pus la bătaie creativitatea.

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"Ne-am distrat foarte bine, ne-a plăcut foarte mult, atât nouă cât şi copiilor, de fapt copiilor le-a plăcut mai mult. Piticul meu s-a deghizat astăzi în Hulk, îi place foarte mult. Nouă ne place foarte mult, sărbătorim această sărbătoare împrumutată încă de când îl avem pe băieţelul nostru", astăzi este Batman, spun oamenii.

"Locurile s-au epuizat imediat iar în urma cererilor numeroase am decis să mai organizăm încă o ediţie de Halloween. Locul la o astfel de petrecere costă în jur de 100 de lei. Alt local, alt program, din care nu lipseşte o paradă a costumelor", explică Ioana Constantin, organizator.

"Avem o paradă de costume, vor face foarte multe jocuri tematice: dovleacul săltăreţ, cutia magică, sunt foarte multe activităţi în care sunt implicaţi şi părinţii", spune Oana Dan, organizator.

Deşi mulţi nu înţeleg sensul sărbătorii de Halloween, mulţi se bucură de bucuria copiilor.

"Mi-am făcut masca din Ghost, din Scream dar cea cu ghostface şi încă costumul nu e gata dar astăzi sigur o să-l termin. Acum este şi pictat dar şi decorat, vreau să-i pun leduri, să arate uimitor de frumos. Îmi place Halloween. Vreau să colindăm, asta vreau. Luăm o pungă, ne ducem la case şi ne dă dulciuri. Este o sărbătoare importată, nu. Suntem români get-beget. Da, mami! Nu, mami, nu! Şi atunci nu sărbătorim în mod deosebit", spun copiii.

O petrecere de Halloween pentru copii costă între 40 şi 200 de lei, la care se adaugă preţul costumaţiilor.