I-au găsit cu greu și i-au plătit scump, dar lucrările nu au mai început niciodată. Tot mai mulți români ajung în această situație: meseriașii încasează banii și dispar sau abandonează lucrările la jumătate. Când încearcă să le ceară socoteală, nu le mai răspund la telefon. Iar fără un contract semnat, recuperarea banilor devine și mai dificilă. Puțini știu însă că există dovezi care îi pot ajuta să îi tragă la răspundere pe cei care nu își respectă promisiunile.

De la un an la altul, pare tot mai greu să găsim un meseriaș bun. Îl căutăm pe internet, negociem prețul și îi plătim serviciile, uneori chiar înainte ca lucrările să înceapă. Dar cum ne asigurăm că cel pe care îi alegem își face treaba bine?

"Cel mai sigur este să facem contract și ar fi ideal să nu dăm toți banii înainte ca lucrarea să fie finalizată.", spune Daniel Manolache, avocat.

Costel este unul dintre meșterii care au ales să lucreze în mod legal. O face nu doar pentru a le oferi clienților siguranță și confort, ci și pentru a se proteja pe sine de eventuale situații neplăcute.

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"Eu lucrez doar cu contract când sunt angajat să lucrez. Întâi semnăm un contract, apoi începe lucrarea. Dacă se semnează un contract înainte, atunci nu va mai fi niciun fel de problemă, nici din partea prestatorului, nici din partea proprietarului. În primul rând pentru siguranța calității lucrării, pentru garanție și pentru

siguranța că, într-adevăr, lucrările vor fi duse la sfârșit.", explică Costel Gheorghe, manager firmă renovări.

Nu toți au, însă, aceleași principii. În dorința de a obține un preț cât mai bun sau de a grăbi lucrurile, mulți sar peste un pas esențial: o înțelegere scrisă. Iar consecințele nu întârzie să apară. Unii se aleg cu lucrări care trebuie refăcute, alții, în cazurile mai grave, cu șantierul neatins și fără banii pe care i-au plătit.

Salvarea ar putea veni, totuși, de unde ne așteptăm mai puțin: din puținele dovezi care pot demonstra că am avut, într-adevăr, o înțelegere cu meseriașul. Mesajele scrise, dovezile tranzacțiilor bancare sau chiar fotografiile și filmările făcute pe parcursul lucrării.

Toate pot deveni probe importante atunci când apar neînțelegeri.

"Aceste documente pot să aibă valoare juridică, în funcție de situația concretă pe care o prezintă reclamantul, însă cel mai sigur este să ai un contract scris. Pentru că în cuprinsul contractului, părțile își asumă și drepturi, dar în egală măsură și obligații.", precizează avocatul Daniel Manolache.

Situația ar putea fi soluționată rapid în instanță. Printr-un proces civil, păgubiții ar putea recupera integral sau măcar parțial banii plătiți muncitorilor. În plus, aceștia ar putea fi obligați de judecător să ducă lucrările la bun sfârșit.