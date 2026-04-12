Tradiţiile noastre de Paşte sunt şi pe placul străinilor din ţara noastră. Şase tineri din Africa, studenţi la teologie în Iaşi, au găsit în Moldova o comunitate care i-a primit cu braţele deschise. Aşa s-au îndrăgostit de preparatele culinare româneşti. Iar cozonacul a devenit repede desertul lor preferat.

Aflaţi la mii de kilometri de casă, cei şase tineri din Africa sărbătoresc româneşte.

Paşte românesc pentru studenţi veniţi din Africa

Au fost la slujba de Înviere, au ciocnit ouă roşii şi au gustat din bunătăţile noastre de sărbătoare. Cel mai mult le-a plăcut, însă...

"Mie îmi place cozonacul. În fiecare zi de Paște, la sfârșit de masă, eu mănânc cozonac", a declarat Kanakulya Edward Tikhon Uganga, student.

Tikon este din Uganda şi studiază la noi în ţară de 4 ani. Pentru el, este a doua oară când sărbătoreşte Paştele în România.

"Hristos a Înviat! Pentru mine Paștele înseamnă bunavestire, pentru mine înseamnă Înviere, pentru mine înseamnă lumină", a mai spus tânărul.

Emoţia nopţii de Înviere, trăită departe de casă

Şi nu în ultimul rând, bucuria din Noaptea de Înviere.

"În timpul Paștelui, vezi cum lumânările se aprind, cum credincioșii sărbătoresc cu bucurie, iar în noaptea de Înviere vezi preoții care strigă Hristos a Înviat! Iar credincioșii răspund Adevărat a Înviat!", a precizat şi Olulu Eriy Juma Nicolae, student din Kenya.

"Să fim ca Hristos și de Paște cel mai important moment nu este doar cel istoric, ci și o continuare a speranței în Hristos, începutul unei noi vieți", a adăugat Njeruh Mutugi Ştefan, student.

Integrare uşoară şi sprijin din partea comunităţii

Deşi cultura noastră este diferită de a lor, adaptarea în România nu li s-a părut grea, iar comunitatea i-a primit cu braţele deschise.

"Noi îi sprijinim pe cei șase studenți la teologie cu masă, cazare, o bursă, dar și cu multă dragoste având în vedere că și ei au venit aici evlaviei pe care au avut-o", a explicat preotul Lucian Apopei, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

După ce vor termina studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, cei şase tineri se vor reîntoarce acasă şi vor deveni slujitorii ai sfintelor altare.

