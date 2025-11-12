Artista Mirabela Dauer a transmis un mesaj profund emoționant pe rețelele sociale, în memoria artistului Horia Moculescu, care a plecat astăzi dintre noi. Într-o postare plină de sensibilitate, artista a adus un omagiu celui pe care îl consideră "un simbol al eleganței, al rafinamentului și al prieteniei adevărate”.

"Drum lin, dragul meu prieten... Ai fost şi vei rămâne pentru mine un simbol al eleganţei, al rafinamentului şi al prieteniei adevărate. Am avut norocul şi bucuria să împărtăşim ani frumoşi. Am râs şi-am plâns împreună şi amintirile astea nu se vor şterge niciodată", a scris Mirabela Dauer pe Facebook.

Ea a subliniat personalitatea și impactul pe care Horia Moculescu l-a avut în lumea muzicală și în viețile celor din jur: "Rămâi în sufletul meu ca un mare domn, un Maestru al muzicii de calitate şi un om care a ştiut să dăruiască emoţie, zâmbet şi respect. De la an la an se întregeşte, dincolo de nori, garda de profesionişti. Iar aici, pe pământ, rămân dorul şi iubirea."

Mesajul se încheie cu o urare plină de afecțiune: "Să-ţi găseşti liniştea, lordule! Cu drag nemărginit, Mirabela Dauer."

