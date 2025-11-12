Celebrul compozitor Horia Moculescu s-a stins miercuri din viaţă. Avea 88 de ani şi de câteva zile era intubat, în stare gravă, la spitalul Matei Balş. Horia Moculescu a compus peste 500 de şlagăre, dar şi muzica unor filme celebre, Pistruiatul sau Primăvara bobocilor. Un artist fenomen, care s-a adaptat mereu vremurilor, piesele sale au fost cântate şi de Corina Chiriac, dar şi de Adi Minuse sau Guess Who.

Ultimele luni din viaţa maestrului au fost extrem de grele.

Dar suferinţa sa era de peste 2 decenii. Horia Moculescu avea o boală de plămâni şi un sindrom dureros la un picior.

La festivalul Mamaia de anul acesta, Horia Moculescu era vizibil slăbit şi purta un aparat de oxigen.

"Oxigen 24 din 24 am de circa 5 luni. O perioadă am avut doar noaptea. Am fost şi foarte bolnav în primăvara asta" a explicat acesta în timpul unei emisiuni televizate.

Din toamnă nu a mai ieşit din casă. Dar spera ca organismul să îl ajute ca să-şi mai împlinească un mare vis.

"Pe 24 noiembrie va fi un concert la Teatrul Naţional organizat pentru mine, organizat de Temişan" explicat Horia Moculescu.

Aurelian Temişan: Ultima oară când l-am văzut, acum o saptamană şi un pic, mă întreba ce mai ai noutăţi pentru concert, voia să cânte si cu Nidia o piesă.

Reporter: Ce spun versurile piesei pe care Nidia i-a pregătit-o tatălui ei?

Aurelian Temişan: "Am un tată ca un înger" aşa se numeşte... Am un tată ca un înger...

Azi, răvăşită de durere, fiica a scris un mesaj emoţionant.

"Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. (...) și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii? Și mă întreb: cum să trăiesc fără tine? Cum să învăț, Tată, asta?" se arată în mesajul Nidiei.

A scris peste 500 de piese, toate devenite şlagăre. Horia Moculescu a urcat pe scenă şi alături de Toto Cutugno. Dar şi cu Adrian Minune.

Adrian Minune: A fost unul dintre cei mai mari compozitori, dacă nu cel mai mare

"Ştia foarte bine să se adapteze şi cânta cu pianul, eu nu am văzut pe nimeni să cânte aşa cu pianul. avea o ureche incredibilă" a spus artistul Liviu Teodorescu.

Horia Moculescu s-a născut pe 18 martie 1937, în Râmnicu Vâlcea. Mărturisea că în viaţa lui a făcut două mari greşeli. A fumat şi s-a căsătorit a patra oară. Horia Moculescu a avut 4 căsnicii şi 2 copii. Fiul lui s-a stins însă la vârsta de 31 de ani.

