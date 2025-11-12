A murit Horia Moculescu. Celebrul pianist, compozitor şi creator de programe TV s-a stins miercuri dimineaţă din viaţă, la vârsta de 88 de ani. Anunţul a fost făcut de spitalul Matei Balş din Capitală, locul unde era internat de câteva zile, în stare gravă. Mesajele de condoleanţe de la oamenii care l-au cunoscut şi apreciat au început azi să curgă, iar toate au în comun un lucru: îl descriu pe artist ca fiind un spirit tânăr, jovial, cu o candoare aparte, dar şi opinii tranşante, cel puţin în domeniul muzical.

"Era aşa un amalgam de sentimente. Era şi foarte riguros şi mână de fier în ceea ce priveşte muzica, dar era şi o prezenţă foarte caldă, foarte vie, şi chiar şi la vârsta lui foarte înaintată. [...] Cânta cu pianul... Eu nu am vazut pe nimeni să cânte aşa. Avea o ureche incredibilă" îl descria astfel cântăreţul Liviu Teodorescu.

În ciuda vârstei, Horia Moculescu a rămas până în ultimul moment o fire activă, neobosită şi implicată în viaţa publică. Un spectacol grandios se pregătea chiar săptămâna viitoare la Teatrul National din Bucureşti, odă operei muzicale a maestrului.

Moartea compozitorului lasă un gol imens în lumea muzicală

A fost unul dintre cei mai mari compozitori şi pianişti ai României, care va lăsa un gol imens în lumea muzicală şi nu numai. S-a născut la Râmnicu Vâlcea, unde la şase ani a primit şi primul acordeon din partea tatălui său, trimis de pe front. Acolo a învăţat să cânte la acordeon, la pian şi a urmat în anul 1973 şi piesa de debut "Salcia". A compus sute de melodii şi a câştigat sute de premii, recunoscut la nivel naţional şi internaţional.

Horia Moculescu a fost internat la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" din Capitală aproape două săptămâni. Boala pulmonară, infecţia generalizată din organism dar şi vârsta l-au răpus în cele din urmă. Era dependent de oxigen dinainte de internare, de mai bine de câteva luni, pe când stătea acasă. A fost internat la terapie intensivă şi s-a stins la ora 04:40.

Cine a fost compozitorul Horia Moculescu

Horia Moculescu s-a născut la 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea. La vârsta de şase ani a învăţat să cânte la acordeon. A urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieţi (actualul Colegiu Naţional "Mihai Viteazu" din Turda), unde s-a remarcat prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică uşoară la pian şi la acordeon.

Artistul mărturisea într-un interviu că acordeonul îi fusese trimis de tatăl său, de pe front, în 1943 şi a învăţat singur să cânte la acest instrument. Mai târziu, acest lucru i-a folosit la studiul pianului, având norocul de a învăţa să cânte la pian cu profesori foarte buni.

S-a dedicat exclusiv muzicii, cântând ca pianist în Bucureşti şi pe litoralul Mării Negre. În această perioadă a început să compună melodii de muzică uşoară. Piesa lui de debut a fost "Salcia", lansată în 1973, interpretată de Mihaela Mihai şi, mai târziu, de regretata Angela Ciochină. A compus peste 500 de melodii, colaborând cu cei mai talentaţi interpreţi români.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR). De-a lungul carierei a primit peste 200 de premii. La 3 martie 2017 a primit din partea UCMR premiul la secţiunea Muzică de jazz sau Muzică instrumentală pentru lucrarea "Poate, miniatură pentru pian", în cadrul festivităţii Premiilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pe anul 2016.

