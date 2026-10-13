Observator » Evenimente » Impact violent în Vaslui, după ce o autoutilitară a intrat pe contrasens. Două persoane au ajuns la spital

Video Impact violent în Vaslui, după ce o autoutilitară a intrat pe contrasens. Două persoane au ajuns la spital

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Alexia Bucur | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 08:38 | Modificat la 13.10.2026, 09:01

Accident grav în Vaslui. Două persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce autoturismele în care se aflau s-au lovit violent. Vinovat ar fi fost şoferul unei autoutilitare care a intrat pe contrasens. 

Totul s-a întâmplat după ce autoutilitara, condusă de un tânăr de 22 de ani, a intrat pe sensul opus de mers și a lovit în plin o mașină care circula regulamentar. La volanul mașinii era o femeie de 36 de ani, care a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată la spital. De altfel, a rămas încarcerată și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoasă.

De altfel, un tânăr de 25 de ani aflat în autoutilitară a fost transportat la spital. În schimb, șoferul care este vinovat a scăpat fără nicio zgârietură. În momentul impactului, sistemul de urgență al mașinii a sunat automat serviciile de intervenție.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul pentru alcool, iar ambele rezultate au fost negative. Polițiștii încearcă acum să stabilească cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Articolul continuă după reclamă
Alexia Bucur
Alexia Bucur
Like
accident vaslui autoutilitara
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.