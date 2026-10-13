Accident grav în Vaslui. Două persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce autoturismele în care se aflau s-au lovit violent. Vinovat ar fi fost şoferul unei autoutilitare care a intrat pe contrasens.

Totul s-a întâmplat după ce autoutilitara, condusă de un tânăr de 22 de ani, a intrat pe sensul opus de mers și a lovit în plin o mașină care circula regulamentar. La volanul mașinii era o femeie de 36 de ani, care a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată la spital. De altfel, a rămas încarcerată și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoasă.

De altfel, un tânăr de 25 de ani aflat în autoutilitară a fost transportat la spital. În schimb, șoferul care este vinovat a scăpat fără nicio zgârietură. În momentul impactului, sistemul de urgență al mașinii a sunat automat serviciile de intervenție.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul pentru alcool, iar ambele rezultate au fost negative. Polițiștii încearcă acum să stabilească cu exactitate cum s-a produs accidentul.