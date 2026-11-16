A făcut curăţenie în UK, apoi s-a întors acasă şi a deschis o afacere care nu exista în Vaslui

Loredana a absolvit în anul 2010 Facultatea de Textile, pielărie și design vestimentar, visând la o carieră frumoasă. După câteva încercări de a-și găsi de lucru, și-a pierdut speranța că ar mai putea profesa în acest domeniu. A încercat să descopere altceva, a început un master la care a renunțat și, cum lucrurile în țară nu mergeau în direcția bună, a decis împreună cu partenerul său să plece în străinătate să muncească.

A plecat la muncă în străinătate

A ajuns în Marea Britanie, unde s-a angajat în domeniul curățeniei, descoperind că, indiferent de sectorul în care muncești, important este să faci totul cum scrie la carte. La început i-a fost greu, nu știa limba foarte bine, câștiga puțin, iar contactul cu o lume atât de diferită a fost copleșitor. Spune că a învățat câte ceva de la fiecare persoană întâlnită și, astfel, și-a făcut șederea mai ușoară.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru mine a fost ceva nou să întâlnesc deodată atâția oameni, cu tot felul de naționalități. Cel mai mult am învățat de la două dintre familiile la care am lucrat și care puneau foarte mare preț pe curățenie. Era totul la alt nivel, orice mic detaliu conta și asta m-a făcut să mă perfecționez. Am lucrat și în hoteluri de cinci stele, dar de la cele două familii, una de ruși și una de arabi, am învățat cele mai multe lucruri", a spus, pentru Agerpres, Loredana Bercuță.

Să lucreze în curățenie nu a fost ceva rușinos pentru ea. Crede că i-a prins bine tot ce a învățat în copilărie, când nu se dădea în lături de la treburile casnice. "Este o diferență destul de mare între noi și copiii de astăzi. Nu eram neapărat obligați, dar eram puși să facem curat, veneam de la scoală, mâncam, ne odihneam, ne făceam lecțiile și după trebuia să facem curățenie în cameră, dădeam cu o mătură, că nu aveam toți aspiratoare pe vremea aceea.

Era acea grijă pentru casă. Eu îmi aduc aminte că, de când aveam cam 12 ani, mama nu mai avea grijă cu curățenia în casă și așa era în majoritatea familiilor. De asemenea, în vacanțe, la țară, la bunici, mai citeam o carte, dar participam la toate treburile, mai pășteam oile, mai aduceam vaca de la câmp. Nu era nimic rușinos în asta, ne-a prins bine. Am muncit, am învățat și carte, am făcut o facultate", mărturisește aceasta.

Momentul care i-a schimbat viaţa

Chiar dacă țara în care a ales să lucreze i-a oferit o șansă, tânăra recunoaște că sufletul îi era acasă, în România. De aceea, momentul pandemiei, când din cauza restricțiilor a fost nevoită să stea departe de soțul său pentru a locui într-un apartament închiriat pentru ea de cei la care lucra ca menajeră, a fost unul decisiv. Atunci a hotărât, împreună cu soțul său, să se întoarcă în țară și să o ia de la zero. Ține minte cu precizie ziua în care a revenit în România: pe 13 septembrie 2020. Ideea de a deschide o firmă de curățenie a venit peste câteva luni, după ce a stat o perioadă izolată împreună cu soțul fiindcă au făcut amândoi COVID-19.

"Atunci ne-a venit ideea. Aveam câțiva bani strânși, dar nu știam exact ce vrem să facem. Soțul mi-a spus că, dacă tot am lucrat în domeniul curățeniei și mă pricep, ar putea fi o oportunitate să deschidem o firmă de curățenie, mai ales că în acel moment nu exista în Vaslui o firmă care să ofere astfel de servicii. Nu eram siguri dacă o să meargă, dacă o să existe cerere, dar am zis că trebuie să încercăm.

Pe 27 ianuarie 2021 au ieșit actele, iar pe 14 februarie am avut prima lucrare. Îmi aduc aminte bine că primul contract a fost cu o doamnă doctor din Vaslui, o femeie care a avut încredere în noi, deși i-am spus că eram la început de drum. Eu aveam experiența câștigată afară și eram sigură pe ceea ce făceam, dar ar fi putut exista reticență. Atitudinea primei noastre cliente ne-a dat încredere să continuăm", povestește Loredana Bercuță.

Cum s-a născut afacerea "Doamna Otilia"

Numele firmei are și el o poveste. "Doamna Otilia" a fost o idee inedită, pornită de la faptul că acest nume ducea cu gândul la cuvântul "poliția", iar oamenii ar fi putut repera ușor mașina inscripționată cu această denumire. "Otilia" a ajuns astfel ușor pe buzele tuturor vasluienilor.

Intrând în zeci și zeci de case, Loredana Bercuță a învățat să stea de vorbă cu oamenii, să le explice în ce constau serviciile oferite. A întâlnit tot felul de persoane. Cele mai multe sunt recunoscătoare pentru faptul că cineva le face casa să strălucească de curățenie, dar încă sunt destui și oamenii care au o atitudine nepotrivită.

"Sunt oameni care au încredere totală și ne lasă în casă, sunt alții care sunt mai rezervați și nu știu din ce motiv. Simțim uneori că munca noastră e desconsiderată. Când eram la început, făceam curățenie și în scări de bloc. Acum am renunțat la chestiunea aceasta pentru că mi se părea că lumea de pe casa scării nu ne respectă, ne umilește. Oamenii sunt diferiți și am învățat cu timpul să lucrăm cu fiecare în parte. Am avut recent o clientă care venea după noi oriunde ne duceam.

Nu se temea că am lua ceva din casă, poate era o reținere pentru că simțea că îi invadăm spațiul personal. Când faci curățenie cu simț de răspundere, trebuie să intri și în locuri în care nu s-a umblat demult, să deschizi uși nedeschise. Noi, când deschidem un dulap, avem ceață în fața ochilor pentru că nu ne interesează ce e acolo. De multe ori, când am închis apartamentul sau casa în care am lucrat, am uitat cine-i clientul, nu ne mai interesează nimic. Pe lângă aparatele pe care le folosim, pe lângă soluțiile de curățat profesionale, în acest domeniu contează foarte mult discreția", susține antreprenoarea.

De când a deschis firma, Loredana Bercuță a ales să lucreze împreună cu angajatele, care o percep ca pe o colegă și nu ca pe o șefă. Deși a avut și momente când a vrut să renunțe, niciun motiv nu a fost suficient de puternic încât să ducă la această decizie.

În 2026, odată cu criza financiară care a afectat atâtea afaceri mici, "Doamna Otilia" a fost nevoită să renunțe la una dintre cele trei angajate. "Anul ăsta, din păcate, e ceva, așa, pe linia de plutire. (...) Eu am început această mică afacere făcând ceea ce îmi place. Îmi place să lucrez în domeniul curățeniei. Orice locuință, oricât ar fi de neîngrijită, este o provocare, ba chiar îmi plac casele mai puțin curate, pentru că se vede diferența când încheiem lucrarea. Așa, când mă duc la o casă super pusă la punct, nu se vede diferența. Din contră, suntem mai stresate unde-i casa curată. Sunt și acum persoane care mă întreabă de ce muncesc eu, cineva mi-a spus că atâta timp cât voi munci alături de fete nu voi face bani. Eu cred că, atâta vreme cât tu tragi cot la cot cu angajații tăi, mai degrabă ai succes, așa văd lucrurile.

Nu stau cu angajatele ca să le supraveghez, ci pur și simplu că îmi place să lucrez. Suntem colege la muncă. Nu facem diferență. Și eu port salopetă, la fel ca ele. Am ținut foarte mult la ideea asta de a purta fiecare salopetă, de a avea o ținută la muncă. Deși nu mai suntem la început, încă învățăm din mers. Uneori a fost mai greu, au fost și momente în care am vrut să renunț, dar cei care m-au motivat să rămân au fost clienții. Și lor le este greu. Unii ne spun deschis că nu-și mai permit să plătească lunar, de exemplu și aleg curățenia generală și întreținerea la câteva luni", recunoaște Loredana Bercuță.

De ce a ales România

Chiar dacă povestea sa ar putea fi exemplu pentru mulți, Loredana nu crede că a făcut ceva special. A ales România pentru că iubește țara în care s-a născut, dar e conștientă că mulți dintre românii plecați nu se vor mai întoarce.

"Ne-a lipsit România din toate punctele de vedere, dar nu regretăm perioada în care am fost plecați. Mie îmi place România și am ales să mă întorc, îmi place și Vasluiul, deși mulți spun că aș fi avut mai mult succes în orașe mai mari, în Cluj-Napoca, în Oradea, în Timișoara. Eu am vrut să mă întorc în țară și să deschid ceva la Vaslui. Se pot face bani și în Vaslui, se poate deschide ceva frumos și în Vaslui, adică consider că sunt atâtea lucruri și afaceri frumoase în Vaslui și sunt tineri care s-au dezvoltat frumos în Vaslui.

Cred că este loc pentru fiecare. Important este să fii serios, să-ți faci treaba bine. Eu am pornit fără relații, fără ca cineva să-mi deschidă vreo ușă. Pur și simplu m-am dus cu buletinul la Registrul Comerțului, am dat niște nume de firmă, m-am promovat mult pe Facebook, pe rețelele de socializare și am reușit. Eu nu pot vorbi în numele altora, dar poate sunt oameni care nu au găsit un motiv ca să se reîntoarcă în țară", afirmă tânăra.

Pentru că a simțit că le poate oferi oamenilor din jurul său nu doar case curate, ci și suflete alinate, Loredana a început de ceva timp să se implice în activități sociale și campanii umanitare. Îi place să-i ajute pe cei aflați în nevoie și, cu sprijinul prietenilor sau chiar al unor clienți, a făcut diverse donații, iar zâmbetele pe care le primește de la cei pe care îi ajută sunt un motiv în plus să ducă mai departe ce a început cu ceva timp în urmă când, după ani și ani printre străini, a luat decizia de a alege România.