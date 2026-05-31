Video Un sat englezesc din anul 1600 a apărut la Craiova. Shakespeare Village, locul unde "Hamlet" prinde viaţă

Un sat englezesc din anul 1600 a prins contur la Craiova! Spaţiul, dedicat dramaturgului William Shakespeare, aduce la viaţă atmosfera acelei perioade, iar în acest loc au venit, special din Marea Britanie, meşteşugari şi artizani. Nici gătitul nu a fost uitat. O bucătăreasă a preparat cele mai delicioare mâncăruri din acele vremuri. 

de Diana Severin

la 31.05.2026 , 09:00
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Piesa de teatru "Hamlet" a prins viaţă în Shakespeare Village, în Craiova.

"Îl ador pe Shakespeare. Am terminat Literele. Am fost cu trenul 12 ore ca să prind spectacolul ăsta.", spune o tânără.

Spaţiul este o copie fidelă a vieţii rurale din Anglia secolului al XVII-lea.

Articolul continuă după reclamă

"Băieţii noştri de la ateliere au depus un efort imens pentru a construi acest sat care reprezintă o capsulă a timpului", spune Mircea Mogoşeanu, organizator.

Pentru a reda atmosfera din acea perioadă, în sat sunt prezenţi artizani şi meşteşugari din Marea Britanie.

"Confecţionez unelte pentru fermieri. Fac lanţuri pentru bucătării. Fac lanţuri pentru industria locală", spune Will the Blacksmith.

"Asta este Blancmange, cu orez şi lapte de migdale. Am pus nişte scorţişoară, nucşoară, sare şi piper. Îl voi lăsa să fiarbă până se face orezul lipicios şi voi adăuga porc", spune Kathy Hipperson.

"Aici fac o copie a testamentului lui William Shakespeare. Aici scrie tot ce le va lăsa moştenire celor trei copii ai lui", spune Michael Bridley.

Satul tradiţional englezesc din 1600 face parte dintr-un proiect mult mai mare: Festivalul Internaţional Shakespeare, organizat în Craiova, dedicat marelui dramaturg.

"Pieţele Craiovei sunt, chiar în acest moment, ocupate de spectacole în aer liber, intervenţii artistice, Pop-up-uri, happening-uri, parade, inspirate din Shakespeare", spune Raluca Rădoi, reprezentant eveniment.

Astăzi este ultima zi a Festivalului Shakespeare din Craiova.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

craiova sat medieval
Înapoi la Homepage
„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de un nou incident cu dronă în România?
Observator » Ştiri sociale » Un sat englezesc din anul 1600 a apărut la Craiova. Shakespeare Village, locul unde "Hamlet" prinde viaţă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.