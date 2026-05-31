Un sat englezesc din anul 1600 a prins contur la Craiova! Spaţiul, dedicat dramaturgului William Shakespeare, aduce la viaţă atmosfera acelei perioade, iar în acest loc au venit, special din Marea Britanie, meşteşugari şi artizani. Nici gătitul nu a fost uitat. O bucătăreasă a preparat cele mai delicioare mâncăruri din acele vremuri.

Piesa de teatru "Hamlet" a prins viaţă în Shakespeare Village, în Craiova.

"Îl ador pe Shakespeare. Am terminat Literele. Am fost cu trenul 12 ore ca să prind spectacolul ăsta.", spune o tânără.

Spaţiul este o copie fidelă a vieţii rurale din Anglia secolului al XVII-lea.

Articolul continuă după reclamă

"Băieţii noştri de la ateliere au depus un efort imens pentru a construi acest sat care reprezintă o capsulă a timpului", spune Mircea Mogoşeanu, organizator.

Pentru a reda atmosfera din acea perioadă, în sat sunt prezenţi artizani şi meşteşugari din Marea Britanie.

"Confecţionez unelte pentru fermieri. Fac lanţuri pentru bucătării. Fac lanţuri pentru industria locală", spune Will the Blacksmith.

"Asta este Blancmange, cu orez şi lapte de migdale. Am pus nişte scorţişoară, nucşoară, sare şi piper. Îl voi lăsa să fiarbă până se face orezul lipicios şi voi adăuga porc", spune Kathy Hipperson.

"Aici fac o copie a testamentului lui William Shakespeare. Aici scrie tot ce le va lăsa moştenire celor trei copii ai lui", spune Michael Bridley.

Satul tradiţional englezesc din 1600 face parte dintr-un proiect mult mai mare: Festivalul Internaţional Shakespeare, organizat în Craiova, dedicat marelui dramaturg.

"Pieţele Craiovei sunt, chiar în acest moment, ocupate de spectacole în aer liber, intervenţii artistice, Pop-up-uri, happening-uri, parade, inspirate din Shakespeare", spune Raluca Rădoi, reprezentant eveniment.

Astăzi este ultima zi a Festivalului Shakespeare din Craiova.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰