Un bărbat de 46 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi urinat pe un perete din interiorul unui spital din Brașov și ar fi agresat un cadru medical, potrivit Agerpres.

Scandal într-un spital din Brașov. Un bărbat ar fi urinat pe un perete, apoi ar fi lovit un cadru medical - Shutterstock

Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de IPJ Braşov, pe 14 august, în jurul orei 14:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Secţia 1 s-au deplasat la o unitate medicală din municipiul Braşov şi au dispus măsurile corespunzătoare, ca urmare a unei sesizări în care un bărbat s-ar fi manifestat violent în zona de primiri urgenţe.

"Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit că, în timp ce se afla în zona de triaj a unităţii medicale, bărbatul, de 46 de ani, ar fi urinat pe unul dintre pereţii interiori ai spitalului, iar, câteva minute mai târziu, ar fi agresat o persoană, aflată în serviciul medical. Astfel, date fiind aspectele constatate, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 'lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva personalului medical, auxiliar sanitar, respectiv personalului nemedical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice ori private de asistenţă medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitarea funcţiunii' şi 'ultraj contra bunelor moravuri'", se precizează în comunicat.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Braşov.