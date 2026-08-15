Nicușor Dan, mesaj de Ziua Marinei: "Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei"

Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei Române. În mesajul său, Nicușor Dan a subliniat importanța strategică pe care Marea Neagră o are pentru România și pentru securitatea Europei, în contextul actual.

"În ziua Adormirii Maicii Domnului, vǎ urez liniște sufleteascǎ și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri. Celebrăm astăzi si Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă.

Marea Neagră, zonă crucială pentru securitatea Europei

În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul", a transmis președintele Nicușor Dan.

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Șeful statului a subliniat și că regiunea reprezintă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea economică a României. Portul Constanța, Dunărea, industria navală și resursele energetice pot contribui, în opinia sa, la transformarea zonei într-un motor al economiei.

"Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre.

În această zi de sărbătoare, le mulțumesc tuturor marinarilor militari și civili. Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune.

Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate", a mai transmis șeful statului.