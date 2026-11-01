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Video Momentul în care un şofer de Bolt din Capitală este lovit cu un cuţit de un client nemulţumit

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| Timp citire: 2 minute
Publicat la 01.11.2026, 19:38 | Modificat la 01.11.2026, 19:52

Un şofer de ridesharing sirian a fost la un pas de moarte după ce un pasager nemulţumit l-a atacat cu un cuţit. O cursă de nici 30 de lei, după o petrecere de Halloween, a declanşat conflictul dintre şofer şi cuplul care a făcut comanda. Sirianul a reușit cu greu să scape de furia clientului, s-a urcat în mașină și a condus rănit, până când a putut să sune la 112 să ceară ajutor.

Tensiunile au apărut încă din timpul cursei. Nemulțumiți de locația introdusă chiar de ei în aplicație, pasagerii i-au cerut șoferului să schimbe destinația și să îi ducă la o casă de amanet din zonă. Fără să intre în conflict cu cei doi, șoferul sirian a acceptat solicitarea, deși știa că va fi nevoit să facă acest drum fără să mai fie plătit.

Când au ajuns la a doua adresă, pasagerii au coborât fără să plătească. Şoferul s-a dat jos după ei, dar bărbatul a devenit violent. L-a înjurat şi a scos un cuţit. L-a înţepat pe şofer în mână şi doar intervenţia femeii i-a dat răgaz sirianului să poată fugi.

Tot conflictul a fost surprins de camera de supraveghere a amanetului. Amețit de alcool, agresorul a continuat lupta până când șoferul s-a retras în mașină și a dispărut şi rănit și fără banii pe cursă. Angajaţii amanetului au refuzat să comenteze cele întâmplate - probabil agresorul e client vechi.

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Șoferul i-a luat pe cei doi de la un restaurant de pe Bulevardul Ghencea, de la o petrecere de Halloween. Cursa comandată, prin aplicație, după ora 3 dimineața. a durat aproape 15 minute. O călătorie pentru care cuplul ar fi trebuit să plătească cel mult 30 de lei, la acea oră.

Agresorul a fost reţinut, victima e în afara pericolului.

"Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe", a declarat Diana Dănescu de la Poliția Capitalei.

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