Scumpirile din restaurantele clasice îi fac pe tot mai mulți români să caute alternative mai prietenoase. Localurile de tip "all you can eat", câștigă teren. Atrag clienţi cu o promisiune simplă: mănânci cât vrei, știi de la început cât plătești. Experienţa este de tip bufet, aşa că dacă nu ţinem să ne servească un chelner, am putea cheltui mai puţini bani pe o masă în oraş.

Într-o perioadă în care fiecare leu contează, din meniul restaurantului ar trebui să lipsească supriza din nota de plată. În localurile în care poţi mânca pe săturate cu o sumă fixă găseşti de la ciorbe și fripturi până la preparate asiatice și deserturi. Prețul festinului e stabilit încă de la intrare.

Care este preţul pentru o masă la aceste restaurante

Pentru astăzi tocăniţă de curcan, cartofi la cuptor, o salată, poate şi o supă înainte şi un desert după. Ne putem umple farfuria de câte ori vrem cu 45 de lei. Practic, aceasta este reţeta succesului în acest an.

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"Un raport calitate preţ foarte bun, mi-am luat o ciorbă de curcan şi la felul 2 mi-am luat nişte felii de pizza, crispy, orez şi mi se par foarte bune. Găseşti orice, chiar mi se pare reuşit conceptul", spun oamenii.

"Am început conceptul acesta din nevoia de a acoperi toate gusturile oamenilor. Sunt foarte mulţi vegetarieni, cu intoleranţe, prin meniul acesta le dăm posibilitatea tuturor să mănânce ce vor, cât vor, cât pot, la un preţ decent. Şi familii şi business brunch şi în weekend. Numărul oamenilor a crescut într-adevăr în ultimele 6 luni", explică Gabriela, manager de restaurant.

În marile oraşe, un prânz individual trece des de 70 de lei

În restaurantele clasice, valoarea medie a notei de plată a scăzut cu 13% anul trecut şi a ajuns la 53 de lei. Ar putea coborî şi mai mult până la finalul anului. În marile oraşe, un prânz individual trece des de 70 de lei. În tot acest timp, restaurantele all you can eat au înregistrat un adevărat boom: găseşti 15-20 de feluri de mâncare, plăteşti între 40 şi 50 de lei. Şi localurile etnice care promovează acest concept sunt din ce în ce mai căutate.

La acest restaurant, sushi vine pe bandă rulantă la propriu şi putem lua oricât de mult vrem cu 90 de lei. Pe lângă sushi, avem şi alte preparate cu pui sau porc şi bineînţeles, deserturi.

"E autoservire şi se achită la final la masă. Copiii după înălţime, dacă depăşesc un metru 20 la fel ca maturul, dacă e mai jos plătesc jumătate de preţ. De luni până joi 40 pentru copil, de vineri până duminică", spune Laurenţia, ospătar restaurant asiatic.

Nutriţioniştii atrag însă atenţia, meniurile "mănânci cât poţi" ne-ar putea îngrăşa dacă nu ne alegem corect porţiile. O farfurie sănătoasă trebuie să fie echilibrată în proteine şi carbohidraţi şi ar fi bine ca porţia să nu depăşească 500 de grame.