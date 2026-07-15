Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează o licitație neobișnuită, în cadrul căreia vor fi vândute 773 de articole vestimentare confiscate de la o societate deținută de Bianca Drăgușanu. Firma este vizată într-un dosar de evaziune fiscală deschis în urmă cu aproximativ trei ani.

ANAF vinde hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Colanți, bustiere şi haine purtate, printre bunuri - Facebook

Ancheta a pus sub semnul întrebării imaginea de creatoare de modă promovată de vedetă, după ce autoritățile au stabilit că hainele proveneau din import, iar etichetele originale ar fi fost înlocuite în România cu unele personalizate.

Pe lista bunurilor care urmează să fie valorificate se află colanți, bustiere, bluze, salopete și treninguri, dar și zeci de geci și paltoane confecționate din piele sau blană.

Produsele vor fi publicate miercuri pe platforma de licitații online a ANAF. Fiecare obiect vestimentar va beneficia de un anunț separat, care va include fotografii, detalii despre starea produsului și prețul de pornire.

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O geacă purtată, cu urme de fond de ten, printre articolele scoase la licitaţie

Reprezentanții Fiscului afirmă că starea fiecărui articol va fi descrisă în anunțul de vânzare, inclusiv în situațiile în care hainele prezintă urme de uzură.

Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, a declarat că printre bunurile care vor fi scoase la licitație se numără și o geacă purtată, pe care ar fi vizibile urme de fond de ten. „Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitație. Am și semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea”, a declarat Mironel Panțuroiu.

Potrivit oficialului ANAF, societatea de la care au fost ridicate hainele nu a prezentat documente care să dovedească proveniența mărfurilor verificate în timpul controlului fiscal. Firma a primit și o amendă în valoare de 10.000 de lei.

Ce articole vestimentare vor fi vândute

Lotul pregătit pentru valorificare de ANAF este format din 773 de articole vestimentare. Lista cuprinde 243 de perechi de colanți, 86 de bluze, 305 bustiere, o rochie, cinci treninguri, 16 seturi de colanți, 36 de salopete tip colant și 81 de geci și paltoane din piele sau blană.

Valoarea totală a produselor este estimată la aproximativ 63.795 de lei, potrivit datelor prezentate de autorități. Bunurile fac parte din lotul de peste 700 de articole vestimentare ridicate de anchetatori în urma perchezițiilor efectuate în acest dosar. Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

În iulie 2024, anchetatorii au efectuat mai multe percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, potrivit money.ro. Conform informațiilor comunicate la acel moment, patru persoane, care aveau calitatea de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi omis să înregistreze în contabilitate și să declare autorităților fiscale venituri de peste 2,4 milioane de lei.

Banii ar fi fost obținuți în perioada 2017-2023 din comercializarea unor articole vestimentare prezentate drept produse de lux. Prejudiciul estimat în dosar se ridică la aproximativ 332.000 de lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, polițiștii au ridicat, pe lângă articolele vestimentare, mai multe documente, un laptop și trei telefoane mobile.

Hainele ar fi fost aduse din Turcia

Conform anchetatorilor, produsele vestimentare erau importate din Turcia și comercializate prin intermediul firmei deținute de Bianca Drăgușanu. Hainele erau promovate pe internet și pe platformele de socializare, dar erau prezentate și într-un magazin din București, aflat pe Șoseaua Berceni.

Spațiul comercial ar fi fost folosit în principal pentru expunerea articolelor, în timp ce comenzile și vânzările s-ar fi desfășurat exclusiv online. Produsele ar fi ajuns atât la cumpărători din România, cât și la clienți din străinătate.

În cursul cercetărilor, anchetatorii au susținut că etichetele originale ale unor haine ar fi fost îndepărtate și înlocuite cu etichete inscripționate cu numele unor mărci cunoscute.

Bianca Drăgușanu, în vârstă de 44 de ani, a fost audiată în dosar de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 4.