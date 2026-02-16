Schema prin care un pompier de la ISU Brăila păcălea oamenii cu criptomonede. Banii ajungeau în conturile lui 

Un ofiţer de pompieri de la ISU Brăila este anchetat într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede. Bărbatul ar fi pus la cale o schemă de investiţii cu monede virtuale şi şi-ar fi umplut astfel conturile. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de peste un milion şi jumătate de lei.

Procurori de la Secția parchetelor militare a Parchetului General și polițiști de investigare a criminalității economice efectuează luni cinci percheziții în București, Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede, în care este implicat și un cadru militar activ.

Conform unui comunicat al Parchetului General, perchezițiile sunt efectuate la domiciliul unei persoane fizice (cadru militar activ) și la sediile a două societăți comerciale, în vederea completării materialului probator și a dispunerii de măsuri asigurătorii.

Surse judiciare au declarat că militarul vizat de percheziții este pompier la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila, având gradul de locotenent. Acesta urmează să fie dus la IPJ Brăila, pentru a fi audiat.

"Din cercetările efectuate până în prezent în cauză a rezultat că, în perioada 2021-2024, cadrul militar activ menționat, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, ar fi determinat prin inducere în eroare mai multe persoane să investească pe o platformă online creată în acest scop, respectiv să achiziționeze criptomonede.

Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacționați de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferați în conturile bancare deținute de către militar. Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei. În funcție de rezultatul activităților operative, se vor dispune măsuri legale", precizează Parchetul General.

