Doi barbati gemeni din Bucureşti sunt acuzaţi că l-au ameninţat cu moartea pe Victor Rebengiuc, marele actor. Înaintea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, suspecţii i-au transmis că îl asasinează, nemulţumiţi că nu-l susţinea pe candidatul lor favorit. La percheziţii, poliţiştii au găsit în casa gemenilor mai multe pistoale.

După 14 luni, poliţiştii i-au identificat pe cei care l-au ameninţat cu moartea pe actorul în vârstă de 93 de ani. Suspecţii sunt doi gemeni, în vârstă de 46 de ani care i-au transmis un mesaj înfricoşător. În decembrie 2024, Victor Rebengiuc și-a anunțat susținerea pentru Elena Lasconi, înainte de finala prezidențială. Marele actor a ieșit atunci în stradă, la un miting pro-democrație, organizat în Piața Universității din Capitală. I-a îndemnat pe români să voteze împotriva extremismului și să apere valorile europene. A primit atunci amenințări cu moartea de la fanii lui Călin Georgescu, iar a doua zi, pe 6 decembrie, CCR a anulat finala prezidențială.

Poliţiştii s-au autosesizat după ce actorul a vorbit public despre ameninţări

Poliţiştii s-au autosesizat după ce actorul a vorbit public despre ameninţări. "Nu credeam că o să găsească, că o să caute. A mers mai încet, dar dacă i-a găsit este bine. Ar trebui ca Poliţia să fie mai vigilentă, poate. Sunt mulţi oameni care sunt ameninţaţi şi înjuraţi. Să se ocupe, să îi mai liniştească!", a declarat Victor Rebengiuc. "Cei doi suspecţi au fost depistaţi şi conduşi la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale în vederea desfăşurării activităţilor procesuale care se impun", a declarat Crina Eşanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

În casa fraţilor de 46 de ani, care încă locuiesc cu mama lor, poliţiştii au găsit mai multe pistoale neletale. Unul dintre indivizi este acum sub control judiciar, pentru 60 de zile. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de ameninţare, cei doi ar putea fi condamnaţi la cel mult un an de închisoare. Victor Rebengiuc a jucat peste 200 de roluri memorabile numai pe scena teatrului Bulandra, de unde s-a retras toamna trecută. Spectacolul Tatăl s-a jucat cu casa închisă. A făcut istorie şi în zeci de filme. A fost un Ilie Moromete atât de autentic în filmul din 1986, încât cititorii lui Marin Preda au spus că exact aşa şi l-au imaginat când au parcurs cartea. Actorul de o modestie rară a fost distins la sfârşitul anului trecut cu premiul "România Europeană".

Înconjurat mereu de admiratori, actorul a fost fotografiat aseară, la un spectacol, alături de David Popovici. Copleşit de emoţia întâlnirii, campionul olimpic a descris momentul în doar câteva cuvinte.

