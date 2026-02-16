Un acrobat spaniol a ajuns la spital după ce a căzut de la 4 m înălţime în timpul unui spectacol, la Craiova

Incident şocant în timpul unui spectacol de circ la Craiova. Un acrobat de 39 de ani a căzut de la o înălţime de 4 metri în timp ce făcea cascadorii pe așa zisa "Roată a Morții". Fără nicio măsură de protecţie, bărbatul a mers iniţial în interiorul roţii, iar la un moment dat, ca să facă totul mai palpitant a început să sară coarda.

Din acea clipă, acrobatul a început să își piardă ușor-ușor echilibrul și să obosească. De acolo şi până la momentul căzăturii au mai fost câteva clipe. Meidcii l-au dus de urgenţă la spitalul din Craiova, însă din cauza rănilor grave a fost transferat în Capitală. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetări să vadă în ce condiții s-a produs incidentul.

Acrobatul a fost transportat la spital

"Seara trecută, poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Craiova cu privire la faptul că, în timp ce se afla la spectacolul de circ situat pe Calea Severinului, o persoană de sex masculin s-a dezechilibrat şi a căzut de la înălţimea de 4 metri.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un cetăţean spaniol, de 39 de ani, care în timp ce executa un exerciţiu acrobatic la o înălţime de 4 metri, s-a dezechilibrat şi a căzut pe sol", au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul rănit a fost transportat la spital, fiind conştient şi cooperant. Poliţiştii au precizat că în cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de neluarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă şi vătămare corporală din culpă.

