Percehziţii în această dimineaţă în Bucureşti şi în alte 2 judeţe după ce peste 12 tone de portocale cu un conţinut ridicat de pesticide au ajuns la vânzare în marile magazine de la noi din ţară. Fructele erau importate din Egipt, de aici şi canitatea de pesticide peste limita adimisă la noi în ţară. Însă ambalajele şi etichetele au fost falsificate, astfel încât să lase impresia că sunt aduse din Grecia.

Portocale, despre care se presupunea că sunt aduse din Grecia, proveneau în realitate din Egipt, iar comercianții care le luau de la cei doi importatori au fost păcăliți de aceștia, pentru că și lor li se spunea că sunt aduse din Grecia. La raft, inclusiv, fructele erau catalogate ca având țara de proveniență Grecia. Astfel că, dacă știți că în ultimele zile ați cumpărat, poate, portocale din Grecia, din mai multe magazine, poate ar trebui să nu mai consumați fructele.

Polițiștii au făcut astăzi 8 percheziții în București, Ilfov și Ialomița. În acest dosar de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată sunt acuzațiile care li se aduc celor doi importatori, care au reușit să vândă 12 tone de portocale în mai multe magazine ale unui hypermarket.

Procurorii au făcut descinderi, inclusiv într-un depozit unde erau depozitate mai multe fructe. În acest moment sunt audieri la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Capitală, unde se află cei doi importatori. După finalizarea audierilor, vom afla dacă se vor lua și măsuri împotriva acestora.

Ce spun specialiștii despre consumul de alimente ce conțin un nivel mai mare de pesticide

"Când există depășiri de zeci de ori, sute de ori, acolo este clar că nu mai vorbim de necorelări legislative, ci vorbim de produse neconforme și în statele de proveniență, pentru că niciun stat nu își otrăvește populația conștient. Importatorul este obligat să-și verifice importul, să-l refuze la import dacă nu corespunde normelor europene și să vegheze totodată la sănătatea consumatorului. Acele fructe care sunt foarte arătoase și care, poate de multe ori, se mențin foarte mult timp pe raft, cu siguranță sunt tratate într-un fel chimic", a declarat Alexandru Cîrîc, dirctor al Institutului de Cercetări Alimentare.

