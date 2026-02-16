De astăzi într-o săptămână, creştinii ortodocşi intră în Postul Paştelui, cel mai lung şi aspru. De pe 23 februarie şi până pe 11 aprilie, credincioşii postesc, se roagă şi aşteaptă cu sufletul curat Învierea Domnului. Până lunea viitoare, însă, de astăzi începe Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei. Vorbim despre o perioadă premergătoare dedicată pregătirii spirituale și acomodării treptate. Deși carnea este interzisă, laptele, brânza, ouăle și peștele pot fi consumate de credincioşi până duminică.

Începând de astăzi, cei care îşi doresc să ţină Postul Paştelui intră în Săptămâna Albă, iar carnea nu îşi mai are locul în alimentaţia credincioşilor. Preoții recomandă ca pe lângă înfrânarea de la alimente, să avem grijă şi de suflet. "Ne aflăm într-o perioadă foarte importantă şi foarte intensă a anului bisericesc, perioada triodului se numeşte, este o perioadă care ne pregăteşte pentru cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Mântuitorului Hristos", a declarat Adrian Duțuc, preot.

Biserica Ortodoxă spune că Săptămâna Albă nu este un post în adevăratul sens al cuvântului

De astăzi şi până duminică, inclusiv miercuri şi vineri, se pot consuma brânză, peşte şi ouă. Fiecare zi din Săptămâna Albă are o specificaţie aparte care trebuie păstrată cu sfinţenie. "Săptămâna debutează cu lunea albă, cu lunea brânzei cum s-ar spune în care se, sau a burdufului în care se pregăteşte burduful de brânză. În marţea albă nu se spală rufe şi nu se face baie. În joia nepomenită, cum este numită femeile au grijă să spele toate cămăşile din casă pentru ca să rămână albe tot anul", a declarat Cristina Turcu, muzeograf.

Articolul continuă după reclamă

Iar comercianţii s-au pregătit din timp pentru această perioadă. "Lactate, peşte se mai mănâncă şi ouă. Brânză de vaci, smântână, caş de vacă, caş de oaie, brânză sărată, frâmântată, de toate", a declarat Rodica Moisiuc, producător local. Nutriţioniştii vin şi ei cu recomandări. "Trebuie avut grijă la aportul caloric şi pentru a nu crea disconfort digestiv, acestea trebuiesc combinate cu vegetale, fructe sau legume pentru aportul de fibre. Se consumă şi peşte ca sursă importană de proteine şi grăsimi sănătoase", a declarat Daniela Bălănucă, dietetician.

Biserica Ortodoxă spune că Săptămâna Albă nu este un post în adevăratul sens al cuvântului, ci o pregătire, dar subliniază importanța acestei perioade ca început al drumului spre Paște.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰