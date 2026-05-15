Altădată, relațiile începeau şi se formau în mod natural, la şcoală, în comunitate, chiar şi la birou. Astăzi, primul pas este un clic, sau, cum ar spune cei care folosesc aplicaţiile de dating - un "swipe". Platformele online de întâlniri schimbă radical nu doar felul în care oamenii se cunosc, ci şi felul în care percep relaţiile cu ceilalţi. În acest flux continuu de alegeri rapide, oamenii ajung să fie comparați și înlocuiți ușor. Paradoxul abundenţei de opţiuni este că toate acestea ne fac să devenim superficiali, confuzi şi, în final, singuri.

Swipe la dreapta, match, câteva mesaje și poate o întâlnire. Sau poate încă o dezamăgire. Pentru mulți tineri, aplicațiile de dating au devenit o adevărată loterie emoțională: unii își găsesc partenerul de viață, alții adună doar experiențe ciudate.

Lavinia face parte dintre cei norocoși. Și-a cunoscut soțul pe o aplicație de dating, iar astăzi sunt împreună de opt ani și au un băiețel de trei ani.

"Am discutat prin mesaje, ne-am întâlnit, ne-am plăcut şi am decis să continuăm. Vorbea frumos, scria ok, corect gramatical. Avea muşchii bine dezvoltaţi şi pătrăţele. Am avut compatibilitate", a spus Lavinia.

Aplicaţiile de dating, între finaluri fericite şi adevărate pericole

Sunt şi experienţe mai puţin fericite. În spatele pozelor atent alese și descrierilor perfecte se ascund adesea conturi false, imagini editate excesiv sau oameni care mint despre vârstă, ocupație ori chiar despre faptul că sunt deja într-o relație.

"Oamenii pe site-urile de dating caută ceva temporar, nu neapărat de durată", a punctat o tânără.

"Sunt bărbaţi care aveau 30 de ani şi se dădeau la fete de 16 ani", a explicat o altă tânără.

Opţiuni nelimitate doar pe hârtie

O iluzie care ne face să credem că mereu există ceva mai bun. În realitate, cu cât avem mai multe variante, cu atât suntem mai confuzi.

"Suntem tentaţi să renunţăm mai uşor la ce avem acum şi să nu mai investim aşa mult timp să ne apropiem de celălalt. Apar criterii superficiale: aspectul fizic, jobul, înălţimea, stylingul şi mai puţin lucrurile cu adevărat importante. Principii, valori, obiective", a explicat psiholoaga Smaranda Cernescu.

"Este în beneficiul aplicaţiilor de dating să ne ţină acolo şi folosesc nişte metode mai subtile, se bazează pe psihologie. Pe lângă notificări, care îţi aduc aminte să intri pe aplicaţie, poţi fi recompensat cu matchuri, like-uri fix în momentul în care vrei să dai unsubscribe", a punctat specialistul în social media Anca Chiru.

Unde caută ajutor cei care nu se descurcă cu dating-ul online

Deși sunt, teoretic, un spațiu în care oamenii se pot cunoaște mai ușor, mulți preferă aplicațiile de dating tocmai pentru că își pot ascunde mai bine nesiguranțele. Aşa s-au dezvoltat grupuri de suport pentru bărbaţii care nu ştiu cum să interacţioneze online cu o femeie.

"Avem un forum, un server. Cine vrea, postează. Acoperă faţa, numele, dar se gândeşte în funcţie de bio-ul femeii ce replică să dau să mă evidenţiez faţă de alţii. Se face un brainstorming. Avem şi mentori. Avem bărbați de 21 de ani și de 40 de ani. Iese ceva bine, ca bărbat, dacă o faci ca un job part-time, să faci poze, să îţi optimizezi profilul", a spus trainerul în dating Mihai Lucaci.

Psihologii spun că o astfel de abordare poate scădea și mai mult încrederea în sine.

"Cu cât mai mare este discrepanța dintre social media și realitate, cu atât mai mult se observă, efectele sunt pentru noi că ne dăm seama că suntem impostori", a mai spus psihologul Smaranda Cernescu.

Aproape un milion de români folosesc aplicaţiile de dating

Reporter: Care au fost experienţele tale?

Bărbat: Nu recomand, e mai bine face to face. Nu dai de persoane care sunt genul tău neapărat.

Bărbat: 99% nu merge, eu am dat de acel 1% şi merge foarte bine. Sunt super îndrăgostit de 6 luni, mă mut în altă ţară pentru ea.

Reporter: Cât aţi încercat până aţi întâlnit-o pe ea?

Bărbat: Da, mult. 1-2 ani.

În marile orașe, aplicațiile de dating, alături de rețelele de social media, au devenit unele dintre principalele moduri prin care adulţii își cunosc potențialii parteneri.

În România, aproape un milion de persoane folosesc aplicații de dating. Deși versiunea de bază este gratuită, opțiunile care oferă mai multă vizibilitate sunt contra cost, iar abonamentele sunt, în general, între 15 și 100 de euro pe lună.

